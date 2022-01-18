***EREGL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.01.2022 17:17
***EREGL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EREGL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EREGL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994928
BIST
17:132.033
En Yüksek
|Değişim
|: -2,51%
|| -52,39
|Açılış
|: 2.083
|
|Önceki Kapanış
|: 2.086
|
2.086
En Düşük
2.029
17:1313,6001
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,1626
|Açılış
|: 13,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4400
|
13,6264
En Düşük
13,4068
17:1315,4688
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,1346
|Açılış
|: 15,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2900
|
15,5247
En Düşük
15,3044
17:13793,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 7,67
|Açılış
|: 793,79
|
|Önceki Kapanış
|: 786,12
|
795,49
En Düşük
783,36
BIST En Aktif Hisseler17:13
|IZTAR
|23,10
|56.782.488
|% 10,00
|
|EMNIS
|28,62
|595.182
|% 9,99
|
|UFUK
|22,02
|1.375.921
|% 9,99
|
|TETMT
|472,40
|75.373.869
|% 9,91
|
|KRSTL
|5,25
|83.171.941
|% 9,83
|
|DOBUR
|92,70
|14.277.990
|% -10,00
|
|KUTPO
|100,80
|123.340.312
|% -10,00
|
|QNBFL
|96,30
|666.090
|% -10,00
|
|QNBFB
|41,24
|327.260
|% -10,00
|
|UZERB
|66,65
|1.952.480
|% -9,99
|
|GARAN
|11,93
|3.323.345.988
|% -0,50
|
|THYAO
|27,22
|3.001.302.768
|% -3,75
|
|KRDMD
|12,20
|2.730.906.348
|% -4,39
|
|YKBNK
|4,02
|2.276.680.257
|% -0,25
|
|EREGL
|29,42
|1.692.516.922
|% -3,73
|
|YKBNK
|4,02
|2.276.680.257
|% -0,25
|
|GARAN
|11,93
|3.323.345.988
|% -0,50
|
|EKGYO
|2,42
|611.809.603
|% -3,59
|
|AKBNK
|7,74
|1.688.033.443
|% -0,13
|
|KRDMD
|12,20
|2.730.906.348
|% -4,39
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5944
|13,6001
|% 1,21
|
|Euro
|15,4556
|15,4688
|% 0,88
|
|Sterlin
|18,4068
|18,4991
|% 0,71
|
|Frank
|14,7773
|14,8663
|% 0,96
|
|Riyal
|3,6102
|3,6283
|% 1,13
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.817
|-3,01
|
|Altın Gr.
|794
|794
|7,67
|
|Cumhuriyet
|5.275
|5.355
|56,00
|
|Tam
|5.246
|5.379
|49,06
|
|Yarım
|2.536
|2.602
|23,73
|
|Çeyrek
|1.272
|1.301
|11,87
|
|Gümüş.Ons
|23,41
|23,43
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|10,23
|10,24
|0,28
|
|B. Petrol
|87,16
|87,16
|0,68
|
Seans Raporu
17:13
daha fazla
-
17:24
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ISCTR, AKBNK, YKBNK
-
17:24XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -49, 43 kaybederek (% -2.64 ) 1, 823
-
17:24
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UFUK, IZTAR, EMNIS
-
17:24
Tabandan işlem gören hisse senetleri : QNBFL, DOBUR, PKENT, QNBFB, UZERB, KUTPO, INTEM, AKFGY
-
17:24
CANTE, KSTUR, IZTAR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında