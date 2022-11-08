***EREGL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.11.2022 12:20
***EREGL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EREGL]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EREGL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077891
BIST
15:164.381
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 49,04
|Açılış
|: 4.336
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.412
En Düşük
4.297
15:1618,6078
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1308
|Açılış
|: 18,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6126
En Düşük
18,4157
15:1618,6032
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0682
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5900
|
18,6337
En Düşük
18,4643
15:16999,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 4,47
|Açılış
|: 999,92
|
|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
1.001,12
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler15:14
|GRSEL
|15,95
|29.425.803
|% 10,00
|
|GUBRF
|162,80
|727.165.845
|% 10,00
|
|OTTO
|40,70
|938.676
|% 10,00
|
|DESA
|42,98
|32.429.004
|% 9,98
|
|SNKRN
|22,50
|3.635.460
|% 9,97
|
|VKING
|11,79
|1.043.262
|% -10,00
|
|ISKUR
|793.815,00
|793.815
|% -10,00
|
|SILVR
|31,06
|34.586.198
|% -9,97
|
|ISBIR
|74,55
|1.685.316
|% -9,96
|
|KERVN
|0,77
|1.660.716
|% -9,41
|
|EREGL
|35,80
|10.673.737.327
|% -2,24
|
|THYAO
|114,20
|9.411.980.893
|% 6,53
|
|EKGYO
|5,04
|4.979.232.912
|% 5,22
|
|ASELS
|36,66
|4.344.004.899
|% 2,80
|
|KRDMD
|13,23
|3.774.888.390
|% -4,48
|
|EKGYO
|5,04
|4.979.232.912
|% 5,22
|
|EREGL
|35,80
|10.673.737.327
|% -2,24
|
|KRDMD
|13,23
|3.774.888.390
|% -4,48
|
|SKBNK
|2,14
|539.370.930
|% 2,88
|
|ISCTR
|9,24
|2.130.864.084
|% -0,11
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6060
|18,6078
|% 0,71
|
|Euro
|18,5939
|18,6032
|% 0,37
|
|Sterlin
|21,2677
|21,3744
|% 0,24
|
|Frank
|18,7129
|18,8256
|% 0,50
|
|Riyal
|4,9340
|4,9587
|% 0,60
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.670
|1.670
|-4,17
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|5,54
|
|Cumhuriyet
|6.664
|6.764
|-24,00
|
|Tam
|6.696
|6.746
|-2,00
|
|Yarım
|3.263
|3.298
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.648
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,68
|20,71
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,40
|12,42
|0,06
|
|B. Petrol
|97,50
|97,50
|-0,42
|
Seans Raporu
15:14
daha fazla
-
15:28EKGYO
Yüzde 4.38 oranında artışla 5.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 044, 270, 697 adet işlem
-
15:27HEKTS
Yüzde 5.50 oranında artışla 31.46 lira fiyatla işlem gören hissede 62, 874, 804 adet işlem
-
15:26XU100
Endeks 4, 374 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 97 üstünde . İşlem hacmi 84, 046.00 milyon TL de
-
15:25KMPUR
Yüzde 7.94 oranında artışla 115.50 lira fiyatla işlem gören hissede 807, 837 adet işlem
-
15:24KAREL
Yüzde 4.15 oranında artışla 27.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 819, 467 adet işlem