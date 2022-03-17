***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
17.03.2022 21:08
***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Deloitte Touche Tohmatsu)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
17.03.2022
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 17.03.2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Denetimden Sorumlu Komite'nin tavsiyesi dikkate alınarak, Şirketimiz ve Bağlı Ortaklıkları'nın 2022 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin Sermaye Piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Deloitte Touche Tohmatsu)'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011230
BIST
18:052.134
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
|| 44,79
|Açılış
|: 2.104
|
|Önceki Kapanış
|: 2.089
|
2.136
En Düşük
2.104
18:0514,7160
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1005
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8032
En Düşük
14,5578
18:0516,3655
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 0,2150
|Açılış
|: 16,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,4274
En Düşük
16,0709
18:05917,64
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 12,95
|Açılış
|: 917,64
|
|Önceki Kapanış
|: 904,69
|
926,16
En Düşük
900,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVGYO
|3,19
|49.649.576
|% 10,00
|
|PENTA
|346,50
|50.400.795
|% 10,00
|
|YEOTK
|62,75
|8.726.392
|% 9,99
|
|GZNMI
|27,74
|101.319.017
|% 9,99
|
|ISBIR
|47,84
|2.054.971
|% 9,98
|
|PKENT
|393,30
|106.048.910
|% -9,98
|
|ORCAY
|20,80
|49.556.473
|% -9,96
|
|ULUFA
|2,82
|25.291.733
|% -4,73
|
|TETMT
|264,00
|10.269.343
|% -3,93
|
|MEPET
|2,47
|8.788.069
|% -3,52
|
|KRDMD
|14,99
|3.497.859.446
|% 4,17
|
|EREGL
|35,76
|3.194.708.472
|% 4,32
|
|GARAN
|11,86
|3.024.385.794
|% 0,00
|
|THYAO
|27,86
|2.575.854.338
|% 0,58
|
|FROTO
|303,20
|1.824.467.013
|% 5,83
|
|DOHOL
|3,46
|993.530.952
|% 5,49
|
|GARAN
|11,86
|3.024.385.794
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,89
|926.581.887
|% 2,37
|
|KRDMD
|14,99
|3.497.859.446
|% 4,17
|
|EKGYO
|2,25
|379.472.795
|% 0,90
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6987
|14,7113
|% 0,66
|
|Euro
|16,3264
|16,3698
|% 1,36
|
|Sterlin
|19,2898
|19,3866
|% 0,75
|
|Frank
|15,6545
|15,7488
|% 1,26
|
|Riyal
|3,9080
|3,9276
|% 0,69
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.939
|11,56
|
|Altın Gr.
|917
|917
|12,61
|
|Cumhuriyet
|6.085
|6.177
|75,00
|
|Tam
|6.057
|6.210
|75,90
|
|Yarım
|2.928
|3.004
|36,72
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|18,35
|
|Gümüş.Ons
|25,28
|25,30
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,95
|11,96
|0,16
|
|B. Petrol
|106
|106
|8,41
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59RTALB
Yüzde 5.62 oranında artışla 17.10 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 036, 892 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 59, 6 artarak (% 2.55 ) 2, 399
-
17:56XU100
Endeks 2, 133 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 12 üstünde . İşlem hacmi 30, 585.00 milyon TL de
-
17:56AYEN
Yüzde 9.85 oranında artışla 12.05 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 161, 822 adet işlem
-
17:55AVGYO
Yüzde 10.00 oranında artışla 3.19 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 344, 970 adet işlem