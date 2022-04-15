***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 17.03.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilen Şirket Esas Sözleşmesi İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 14.04.2022 tarihinde tescil edilmiştir. Esas Sözleşme tadil metni ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021257BIST