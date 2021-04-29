***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.02.2021Açıklamalar1 Ocak - 31 Mart 2021 ara hesap dönemine ait özet faaliyet raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932538BIST