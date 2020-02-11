***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor









***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat24 27.465.185 27.015.254Satışların Maliyeti24 -22.454.025 -18.631.954TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)5.011.160 8.383.300BRÜT KAR (ZARAR)5.011.160 8.383.300Genel Yönetim Giderleri26 -444.799 -436.088Pazarlama Giderleri26 -232.394 -208.281Araştırma ve Geliştirme Giderleri26 -24.999 -17.546Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler27 233.949 264.913Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler27 -164.627 -171.987ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.378.290 7.814.311Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler28 71.145 10.534Yatırım Faaliyetlerinden Giderler28 -30.956 -148.029Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar12 38.517 5.558FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)4.456.996 7.682.374Finansman Gelirleri29 1.124.097 1.234.773Finansman Giderleri30 -513.709 -286.470SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.067.384 8.630.677Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri31 -1.573.177 -2.785.956Dönem Vergi (Gideri) Geliri-1.491.142 -2.527.182Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-82.035 -258.774SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.494.207 5.844.721DÖNEM KARI (ZARARI)3.494.207 5.844.721Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar177.680 246.731Ana Ortaklık Payları3.316.527 5.597.990Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)PAY BAŞINA KAZANÇ 32 0,94757914 1,59942571Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)PAY BAŞINA KAZANÇ 32 0,94757914 1,59942571Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.243.107 4.218.719Dönem Karı (Zararı)3.494.207 5.844.721Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)3.494.207 5.844.721Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)0 0Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.750.735 3.750.073Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler24/26/27 1.149.507 908.345Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-17.919 139.825Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8/9 2.811 14.967Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 22.588 27.048Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 -43.318 97.810Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler201.538 249.234Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 167.527 147.605Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 87.794 74.566Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler30 -53.783 27.063Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-68.913 -334.651Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler29 -447.813 -470.705Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler30 375.838 177.203Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri27 18.318 367Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-15.256 -41.516Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-45.394 -3.959Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-14.957 -27.834Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 -2.364Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler29 -14.957 -25.470Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler12 -38.517 -5.558Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler31 1.573.177 2.785.956Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler12.213 38.715Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler28 12.213 38.715İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler2.911.593 -2.450.155Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.711.282 -747.474İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-95.851 47.090İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)1.807.133 -794.564Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.495 37.116İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)2.495 37.116Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)16.984 -47.753Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler706.581 -1.836.801Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)29.761 -46.947Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler750.727 620.587İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-81.126 72.600İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)831.853 547.987Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-39.556 -77.872İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-39.556 -77.872Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)102.604 17.603İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-369.285 -368.614Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-301.751 -295.592Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-67.534 -73.022Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları9.156.535 7.144.639Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler18 -68.916 -63.790Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler19 -54.223 -41.703Vergi İadeleri (Ödemeleri)31 -1.790.289 -2.820.427YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.622.352 -1.454.010Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri42.391Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları-8.000İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları0 -87.334Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-8.691 -61.181Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri24.134 9.413Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14/15/28 24.134 9.413Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.422.829 -949.288Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -1.408.170 -936.790Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -14.659 -12.498Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -92.779Verilen Nakit Avans ve Borçlar-218.171 -307.232İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar-42.646 -68.266Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar-175.525 -238.966Alınan Temettüler12 3.205FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.568.048 -1.029.091Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7.219.324 5.838.030Kredilerden Nakit Girişleri7 6.669.324 5.838.030İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri7 550.000 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.908.300 -4.207.464Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -5.908.300 -4.207.464Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-40.069 0Ödenen Temettüler-4.888.779 -2.977.190Ödenen Faiz7 -313.709 -189.758Alınan Faiz384.679 507.291Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)5 -21.194 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.052.707 1.735.618Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-157.657 -69.440NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.895.050 1.666.178DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 8.682.881 7.016.703DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 10.577.931 8.682.881Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 10.590.024 8.659.336Finansal Yatırımlar5 101.304 61.000Ticari Alacaklar3.344.177 4.401.474İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar33 173.296 68.586İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 3.170.881 4.332.888Diğer Alacaklar5.881 1.800İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar33 3.817 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 2.064 1.800Türev Araçlar6 48.040 52.945Stoklar10 9.329.163 8.890.150Peşin Ödenmiş Giderler100.233 90.005İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler33 6.308 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 93.925 90.005Diğer Dönen Varlıklar21 617.882 355.439ARA TOPLAM24.136.704 22.512.149TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR24.136.704 22.512.149DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 161 8.095Diğer Alacaklar37.087 9.397İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar33 25.136 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 11.951 9.397Türev Araçlar6 2.044 6.448Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar12 200.820 145.284Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 303.214 241.962Maddi Duran Varlıklar14 20.653.981 18.060.211Kullanım Hakkı Varlıkları16 244.950 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 312.534 283.516Peşin Ödenmiş Giderler513.820 331.275İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler33 25.620 68.266İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 488.200 263.009Ertelenmiş Vergi Varlığı31 41.911 67.552Diğer Duran Varlıklar21 225.399 116.221TOPLAM DURAN VARLIKLAR22.535.921 19.269.961TOPLAM VARLIKLAR46.672.625 41.782.110KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4.179.522 3.654.083İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4.179.522 3.654.083Banka Kredileri7 4.179.522 3.654.083Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.379.822 1.066.402İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.379.822 1.066.402Banka Kredileri7 1.332.364 1.066.402Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 35.511 0İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları7 11.947Ticari Borçlar2.936.622 1.935.922İlişkili Taraflara Ticari Borçlar33 85.731 147.772İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 2.850.891 1.788.150Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 153.358 189.476Diğer Borçlar9 69.341 42.786Türev Araçlar6 23.199 2.144Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)22 250.833 276.841Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü31 205.569 504.716Kısa Vadeli Karşılıklar19 241.909 200.777Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler21 10.279 14.340ARA TOPLAM9.450.454 7.887.487TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.450.454 7.887.487UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar2.141.633 1.400.475İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.141.633 1.400.475Banka Kredileri7 1.380.494 1.400.475Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 211.139 0İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları7 550.000Türev Araçlar6 79.524 2.382Uzun Vadeli Karşılıklar807.324 669.391Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 807.324 669.391Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü31 2.944.337 2.566.196Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler21 1.878 1.554TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.974.696 4.639.998TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER15.425.150 12.527.485ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar30.299.298 28.366.761Ödenmiş Sermaye23 3.500.000 3.500.000Sermaye Düzeltme Farkları23 156.613 156.613Geri Alınmış Paylar (-)23 -116.232 -116.232Paylara İlişkin Primler (İskontolar)23 106.447 106.447Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)12.322.040 10.132.859Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-43.056 -20.866Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)58.952 51.239Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-102.008 -72.105Yabancı Para Çevrim Farkları12.365.096 10.153.725Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)5.470.236 4.362.222Yabancı Para Çevrim Farkları5.463.762 4.349.119Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)6.474 13.103Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)6.474 13.103Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler23 3.485.761 2.287.528Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları23 2.057.906 2.339.334Net Dönem Karı veya Zararı3.316.527 5.597.990Kontrol Gücü Olmayan Paylar948.177 887.864TOPLAM ÖZKAYNAKLAR31.247.475 29.254.625TOPLAM KAYNAKLAR46.672.625 41.782.110Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.500.000 156.613 -116.232 106.447 33.917 -111.247 -77.330 5.587.482 5.510.152 2.077.994 -16.272 -16.272 2.061.722 1.567.280 2.144.646 3.753.755 5.898.401 18.684.383 543.774 19.228.157Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-11.412 -11.412 -11.412 -11.412Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-11.412 -11.412 -11.412 -11.412Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler23 720.248 3.033.507 -3.753.755 -720.248 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.322 0 39.142 0 56.464 0 0 0 4.566.243 0 4.622.707 2.271.125 29.375 0 0 29.375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.300.500 0 0 0 0 0 5.597.990 5.597.990 12.521.197 457.866 12.979.063Dönem Karı (Zararı)5.597.990 5.597.990 5.597.990 246.731 5.844.721Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)17.322 39.142 56.464 4.566.243 4.622.707 2.271.125 29.375 29.375 2.300.500 6.923.207 211.135 7.134.342Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları-2.849.417 -2.849.417 -2.849.417 -134.157 -2.983.574Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış22.010 22.010 22.010 20.381 42.391Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.500.000 156.613 0 0 0 -116.232 106.447 0 0 0 0 51.239 0 -72.105 0 -20.866 0 0 0 10.153.725 0 10.132.859 4.349.119 13.103 0 0 13.103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.362.222 2.287.528 0 0 0 2.339.334 5.597.990 7.937.324 28.366.761 887.864 29.254.625Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.500.000 156.613 -116.232 106.447 51.239 -72.105 -20.866 10.153.725 10.132.859 4.349.119 13.103 13.103 4.362.222 2.287.528 2.339.334 5.597.990 7.937.324 28.366.761 887.864 29.254.625Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler23 1.198.233 4.399.757 -5.597.990 -1.198.233 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.713 0 -29.903 0 -22.190 0 0 0 2.211.371 0 2.189.181 1.114.643 -6.629 0 0 -6.629 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.108.014 0 0 0 0 0 3.316.527 3.316.527 6.613.722 269.431 6.883.153Dönem Karı (Zararı)3.316.527 3.316.527 3.316.527 177.680 3.494.207Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)7.713 -29.903 -22.190 2.211.371 2.189.181 1.114.643 -6.629 -6.629 1.108.014 3.297.195 91.751 3.388.946Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları-4.681.185 -4.681.185 -4.681.185 -209.118 -4.890.303Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.500.000 156.613 0 0 0 -116.232 106.447 0 0 0 0 58.952 0 -102.008 0 -43.056 0 0 0 12.365.096 0 12.322.040 5.463.762 6.474 0 0 6.474 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.470.236 3.485.761 0 0 0 2.057.906 3.316.527 5.374.433 30.299.298 948.177 31.247.475Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)3.494.207 5.844.721DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar2.188.381 4.623.691Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)7.713 17.322Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -39.363 51.444Yabancı Para Çevrim Farkları2.211.371 4.566.243Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler8.660 -11.318Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi31 8.660 -11.318Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar1.200.565 2.510.651Yabancı Para Çevrim Farkları1.207.194 2.481.276Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)1.207.194 2.481.276Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-8.499 37.660Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-8.499 37.660Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.870 -8.285Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi31 1.870 -8.285DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.388.946 7.134.342TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.883.153 12.979.063Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar269.431 457.866Ana Ortaklık Payları6.613.722 12.521.197http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818457BIST