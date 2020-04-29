***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor









***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 6.378.927 7.144.139Satışların Maliyeti13 -5.501.248 -5.512.573TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)877.679 1.631.566BRÜT KAR (ZARAR)877.679 1.631.566Genel Yönetim Giderleri14 -110.497 -101.593Pazarlama Giderleri14 -57.537 -56.914Araştırma ve Geliştirme Giderleri-6.371 -5.372Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 99.349 38.853Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler14 -38.653 -46.997ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)763.970 1.459.543Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler3.391 11.921Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-12.363 -8.014Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar5 -4.044 1.905FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)750.954 1.465.355Finansman Gelirleri15 281.889 318.572Finansman Giderleri15 -130.846 -81.361SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)901.997 1.702.566Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri11 -579.219 -663.837Dönem Vergi (Gideri) Geliri-402.125 -512.401Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-177.094 -151.436SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)322.778 1.038.729DÖNEM KARI (ZARARI)322.778 1.038.729Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar22.340 42.079Ana Ortaklık Payları300.438 996.650Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 0,08583942 0,28475714Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 0,08583942 0,28475714Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.189.025 2.316.706Dönem Karı (Zararı)322.778 1.038.729Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)322.778 1.038.729Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)0 0Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler824.027 855.251Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler6/13/14 302.964 279.447Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler7.014 12.581Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-358 3.715Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4/13 7.372 8.866Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler44.458 51.223Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 33.047 32.666Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 11.411 18.557Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler46.112 -127.331Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler15 -42.693 -141.258Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler15 108.720 55.264Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri14 6.416 4.585Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-26.331 -45.922Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-87.786 -7.391Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-84.150 -11.816Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 -1.629Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler15 -84.150 -10.187Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler5 4.044 -1.905Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 579.219 663.837Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler12.152 -3.394Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler12.152 -3.394İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.283.885 701.281Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler426.707 500.022İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7.949 4.317İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)418.758 495.705Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-16.179 2.399İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-16.179 2.399Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)-117.393 12.844Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler893.474 504.508Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-8.727 -45.184Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-346.612 -66.705İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-12.641 -42.432İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-333.971 -24.273Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler24.852 -121.394İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)24.852 -121.394Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)129.265 30.134İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler298.498 -115.343Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)30.513 -80.869Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)267.985 -34.474Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.430.690 2.595.261Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler9 -16.750 -14.432Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler8 -11.660 -6.192Vergi İadeleri (Ödemeleri)11 -213.255 -257.931YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-385.226 -348.282Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit GirişleriBağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışlarıİştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları0 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri90.850 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-24.735 -150.362Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri102 15.866Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri102 15.866Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-281.521 -230.829Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -280.767 -230.349Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -754 -480Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıVerilen Nakit Avans ve Borçlar-169.922 13.838İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 11.497Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar-169.922 2.341Alınan Temettüler5 0 3.205FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI252.128 -413.810Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri2.171.448 860.516Kredilerden Nakit Girişleri2.171.448 860.516İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.689.801 -1.375.091Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.689.801 -1.375.091Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.108 0Ödenen Temettüler-9.000 0Ödenen Faiz-105.759 -43.640Alınan Faiz21.174 144.405Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-132.826 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.055.927 1.554.614Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi191.734 119.603NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.247.661 1.674.217DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ10.577.931 8.682.881DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ12.825.592 10.357.098Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri12.836.167 10.590.024Finansal Yatırımlar171.036 101.304Ticari Alacaklar3.294.601 3.344.177İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 182.143 173.296İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar3.112.458 3.170.881Diğer Alacaklar29.573 5.881İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 27.161 3.817İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.412 2.064Türev Araçlar171.976 48.040Stoklar4 9.353.864 9.329.163Peşin Ödenmiş Giderler108.469 100.233İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3 6.919 6.308İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler101.550 93.925Diğer Dönen Varlıklar742.556 617.882ARA TOPLAM26.708.242 24.136.704TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR26.708.242 24.136.704DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar177 161Diğer Alacaklar37.319 37.087İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 25.367 25.136İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11.952 11.951Türev Araçlar353 2.044Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar5 192.654 200.820Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller331.158 303.214Maddi Duran Varlıklar6 22.590.267 20.653.981Kullanım Hakkı Varlıkları268.646 244.950Maddi Olmayan Duran Varlıklar6 334.467 312.534Peşin Ödenmiş Giderler696.282 513.820İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3 28.095 25.620İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler668.187 488.200Ertelenmiş Vergi Varlığı11 47.079 41.911Diğer Duran Varlıklar175.273 225.399TOPLAM DURAN VARLIKLAR24.673.675 22.535.921TOPLAM VARLIKLAR51.381.917 46.672.625KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar3.902.488 4.179.522İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar3.902.488 4.179.522Banka Kredileri7 3.902.488 4.179.522Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.993.770 1.379.822İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.993.770 1.379.822Banka Kredileri7 1.947.357 1.332.364Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 34.482 35.511İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları7 11.931 11.947Ticari Borçlar2.874.665 2.936.622İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 81.396 85.731İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar2.793.269 2.850.891Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 180.648 153.358Diğer Borçlar88.489 69.341Türev Araçlar57.694 23.199Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)389.162 250.833Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü11 394.439 205.569Kısa Vadeli Karşılıklar8 254.115 241.909Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler165.434 10.279ARA TOPLAM10.300.904 9.450.454TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.300.904 9.450.454UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar2.223.076 2.141.633İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.223.076 2.141.633Banka Kredileri7 1.450.742 1.380.494Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 222.334 211.139İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları7 550.000 550.000Türev Araçlar77.685 79.524Uzun Vadeli Karşılıklar824.104 807.324Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9 824.104 807.324Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü11 3.428.246 2.944.337Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler1.878 1.878TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.554.989 5.974.696TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER16.855.893 15.425.150ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar33.483.619 30.299.298Ödenmiş Sermaye12 3.500.000 3.500.000Sermaye Düzeltme Farkları156.613 156.613Geri Alınmış Paylar (-)-116.232 -116.232Paylara İlişkin Primler (İskontolar)106.447 106.447Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)14.328.843 12.322.040Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-36.416 -43.056Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)65.592 58.952Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-102.008 -102.008Yabancı Para Çevrim Farkları14.365.259 12.365.096Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)6.347.316 5.470.236Yabancı Para Çevrim Farkları6.327.295 5.463.762Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)20.021 6.474Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)20.021 6.474Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.498.681 3.485.761Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları5.361.513 2.057.906Net Dönem Karı veya Zararı300.438 3.316.527Kontrol Gücü Olmayan Paylar1.042.405 948.177TOPLAM ÖZKAYNAKLAR34.526.024 31.247.475TOPLAM KAYNAKLAR51.381.917 46.672.625Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.500.000 156.613 -116.232 106.447 51.239 -72.105 -20.866 10.153.725 10.132.859 4.349.119 13.103 13.103 4.362.222 2.287.528 2.339.334 5.597.990 7.937.324 28.366.761 887.864 29.254.625Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler1.198.233 4.399.757 -5.597.990 -1.198.233 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.043 0 0 0 4.043 0 0 0 1.373.617 0 1.377.660 487.454 5.288 0 0 5.288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 492.742 0 0 0 0 0 996.650 996.650 2.867.052 93.156 2.960.208Dönem Karı (Zararı)996.650 996.650 996.650 42.079 1.038.729Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)4.043 0 4.043 1.373.617 1.377.660 487.454 5.288 5.288 492.742 1.870.402 51.077 1.921.479Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları-4.681.185 -4.681.185 -4.681.185 -209.118 -4.890.303Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.500.000 156.613 0 0 0 -116.232 0 106.447 0 0 0 0 55.282 0 -72.105 0 -16.823 0 0 0 11.527.342 0 11.510.519 4.836.573 18.391 0 0 18.391 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.854.964 3.485.761 0 0 0 2.057.906 996.650 3.054.556 26.552.628 771.902 27.324.530Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.500.000 156.613 -116.232 106.447 58.952 -102.008 -43.056 12.365.096 12.322.040 5.463.762 6.474 6.474 5.470.236 3.485.761 2.057.906 3.316.527 5.374.433 30.299.298 948.177 31.247.475Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler