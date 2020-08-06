***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor









14 335.805 94.003 236.456 55.150Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler14 -70.959 -86.789 -32.306 -39.792ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.956.754 2.913.520 1.192.784 1.453.977Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler7.014 13.145 3.623 1.224Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-39.066 -11.112 -26.703 -3.098Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar5 8.777 3.486 12.821 1.581FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.933.479 2.919.039 1.182.525 1.453.684Finansman Gelirleri15 282.217 853.884 328 535.312Finansman Giderleri15 -266.734 -226.288 -135.888 -144.927SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.948.962 3.546.635 1.046.965 1.844.069Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri11 -1.022.104 -1.133.525 -442.885 -469.688Dönem Vergi (Gideri) Geliri-900.305 -1.068.150 -498.180 -555.749Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-121.799 -65.375 55.295 86.061SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)926.858 2.413.110 604.080 1.374.381DÖNEM KARI (ZARARI)926.858 2.413.110 604.080 1.374.381Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar58.857 108.488 36.517 66.409Ana Ortaklık Payları868.001 2.304.622 567.563 1.307.972Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 0,24800028 0,65846342 0,16216085 0,37370628Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 0,24800028 0,65846342 0,16216085 0,37370628Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.149.292 4.106.142Dönem Karı (Zararı)926.858 2.413.110Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)926.858 2.413.110Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)0 0Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.652.583 1.640.021Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler6/13/14 649.938 572.476Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler18.568 18.266Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.873 3.140Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4/13 14.221 15.126Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 1.474 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler144.884 77.051Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 122.341 84.858Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 22.543 45.429Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler15 0 -53.236Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler53.994 -132.094Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler15 -153.570 -269.256Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler15 219.484 175.971Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri14 6.821 9.561Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-18.741 -48.370Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-89.020 757Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-39.964 -24.228Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 -5.785Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler15 -39.964 -18.443Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler5 -8.777 -3.486Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 1.022.104 1.133.525Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler14 -135.193 0Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler36.049 -2.246Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler36.049 -2.246İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.242.986 1.157.009Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler465.351 1.008.427İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5.302 -1.985İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)460.049 1.010.412Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-7.869 2.894İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-7.869 2.894Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)596 35.878Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler1.030.805 -206.901Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-198.750 -22.344Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-496.997 559.828İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-31.214 -84.082İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-465.783 643.910Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler241.653 -33.046İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)241.653 -33.046Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)22.731 64.923İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler185.466 -252.650Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-31.561 -107.028Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)217.027 -145.622Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.822.427 5.210.140Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler9 -29.019 -40.841Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler8 -17.302 -23.090Vergi İadeleri (Ödemeleri)11 -626.814 -1.040.067YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.161.394 -565.858Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit GirişleriBağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışlarıİştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri5 13.333 0İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları0 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri74.700 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-34.237 -40.827Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri187 16.919Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri187 16.919Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-694.284 -465.068Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -693.235 -454.734Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -1.049 -10.334Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıVerilen Nakit Avans ve Borçlar-523.256 -80.087İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 -33.945Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar-523.256 -46.142Alınan Temettüler5 2.163 3.205FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.569.164 -4.833.729Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri4.226.265 3.114.929Kredilerden Nakit Girişleri4.226.265 2.564.929İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri0 550.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.381.502 -2.923.179Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.381.502 -2.923.179Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-30.921 -32.173Ödenen Temettüler-9.000 -4.888.724Ödenen Faiz-212.853 -126.872Alınan Faiz98.208 252.494Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-121.033 -230.204YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.557.062 -1.293.445Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi324.672 -101.027NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.881.734 -1.394.472DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ10.577.931 8.682.881DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ14.459.665 7.288.409Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri14.482.916 10.590.024Finansal Yatırımlar182.717 101.304Ticari Alacaklar3.450.524 3.344.177İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 194.302 173.296İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar3.256.222 3.170.881Diğer Alacaklar159.264 5.881İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 13.897 3.817İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar145.367 2.064Türev Araçlar56.275 48.040Stoklar4 9.725.335 9.329.163Peşin Ödenmiş Giderler247.579 100.233İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3 6.681 6.308İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler240.898 93.925Diğer Dönen Varlıklar857.510 617.882ARA TOPLAM29.162.120 24.136.704TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR29.162.120 24.136.704DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar185 161Diğer Alacaklar38.681 37.087İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 26.729 25.136İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11.952 11.951Türev Araçlar812 2.044Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar5 216.114 200.820Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller346.216 303.214Maddi Duran Varlıklar6 23.778.415 20.653.981Kullanım Hakkı Varlıkları302.706 244.950Maddi Olmayan Duran Varlıklar6 343.932 312.534Peşin Ödenmiş Giderler1.076.970 513.820İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3 29.502 25.620İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.047.468 488.200Ertelenmiş Vergi Varlığı11 53.920 41.911Diğer Duran Varlıklar151.890 225.399TOPLAM DURAN VARLIKLAR26.309.841 22.535.921TOPLAM VARLIKLAR55.471.961 46.672.625KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4.308.499 4.179.522İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4.308.499 4.179.522Banka Kredileri7 4.308.499 4.179.522Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.859.789 1.379.822İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.859.789 1.379.822Banka Kredileri7 2.257.444 1.332.364Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 40.431 35.511İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları7 561.914 11.947Ticari Borçlar2.885.545 2.936.622İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 67.535 85.731İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar2.818.010 2.850.891Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 280.582 153.358Diğer Borçlar217.584 69.341Türev Araçlar88.603 23.199Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)357.922 250.833Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü11 479.060 205.569Kısa Vadeli Karşılıklar8 266.703 241.909Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler160.152 10.279ARA TOPLAM11.904.439 9.450.454TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.904.439 9.450.454UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar2.310.823 2.141.633İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.310.823 2.141.633Banka Kredileri7 2.091.480 1.380.494Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 219.343 211.139İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları7 0 550.000Türev Araçlar0 79.524Uzun Vadeli Karşılıklar992.651 807.324Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9 992.651 807.324Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü11 3.517.178 2.944.337Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler1.878 1.878TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.822.530 5.974.696TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER18.726.969 15.425.150ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar35.620.967 30.299.298Ödenmiş Sermaye12 3.500.000 3.500.000Sermaye Düzeltme Farkları156.613 156.613Geri Alınmış Paylar (-)-116.232 -116.232Paylara İlişkin Primler (İskontolar)106.447 106.447Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)15.391.567 12.322.040Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-101.498 -43.056Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)69.841 58.952Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-171.339 -102.008Yabancı Para Çevrim Farkları15.493.065 12.365.096Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)6.854.377 5.470.236Yabancı Para Çevrim Farkları6.838.949 5.463.762Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)15.428 6.474Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)15.428 6.474Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.498.680 3.485.761Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları5.361.514 2.057.906Net Dönem Karı veya Zararı868.001 3.316.527Kontrol Gücü Olmayan Paylar1.124.025 948.177TOPLAM ÖZKAYNAKLAR36.744.992 31.247.475TOPLAM KAYNAKLAR55.471.961 46.672.625Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.500.000 156.613 -116.232 106.447 51.239 -72.105 -20.866 10.153.725 10.132.859 4.349.119 13.103 13.103 4.362.222 2.287.528 2.339.334 5.597.990 7.937.324 28.366.761 887.864 29.254.625Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler1.198.233 4.399.757 -5.597.990 -1.198.233 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.807 0 -8.815 0 -3.008 0 0 0 1.615.213 0 1.612.205 802.530 -3.637 0 0 -3.637 0 0 0 0 0 0 0 0 0 798.893 0 0 0 0 0 2.304.622 2.304.622 4.715.720 175.152 4.890.872Dönem Karı (Zararı)2.304.622 2.304.622 2.304.622 108.488 2.413.110Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)5.807 -8.815 -3.008 1.615.213 1.612.205 802.530 -3.637 -3.637 798.893 2.411.098 66.664 2.477.762Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları-4.681.185 -4.681.185 -4.681.185 -209.118 -4.890.303Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.500.000 156.613 0 0 0 -116.232 0 106.447 0 0 0 0 57.046 0 -80.920 0 -23.874 0 0 0 11.768.938 0 11.745.064 5.151.649 9.466 0 0 9.466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.161.115 3.485.761 0 0 0 2.057.906 2.304.622 4.362.528 28.401.296 853.898 29.255.194Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.500.000 156.613 -116.232 106.447 58.952 -102.008 -43.056 12.365.096 12.322.040 5.463.762 6.474 6.474 5.470.236 3.485.761 2.057.906 3.316.527 5.374.433 30.299.298 948.177 31.247.475Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler12.919 3.303.608 -3.316.527 -12.919 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.889 0 -69.331 0 -58.442 0 0 0 3.127.969 0 3.069.527 1.375.187 8.954 0 0 8.954 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.384.141 0 0 0 0 0 868.001 868.001 5.321.669 184.848 5.506.517Dönem Karı (Zararı)868.001 868.001 868.001 58.857 926.858Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)10.889 -69.331 -58.442 3.127.969 3.069.527 1.375.187 8.954 8.954 1.384.141 4.453.668 125.991 4.579.659Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0 0 -9.000 -9.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.500.000 156.613 0 0 0 -116.232 0 106.447 0 0 0 0 69.841 0 -171.339 0 -101.498 0 0 0 15.493.065 0 15.391.567 6.838.949 15.428 0 0 15.428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.854.377 3.498.680 0 0 0 5.361.514 868.001 6.229.515 35.620.967 1.124.025 36.744.992Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)926.858 2.413.110 604.080 1.374.381DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar3.067.816 1.611.959 1.061.013 234.299Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)10.889 5.807 4.249 1.764Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)9 -88.803 -11.617 -88.803 -11.617Yabancı Para Çevrim Farkları3.127.969 1.615.213 1.127.806 241.596Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler17.761 2.556 17.761 2.556Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi11 17.761 2.556 17.761 2.556Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar1.511.843 865.803 553.875 321.984Yabancı Para Çevrim Farkları1.502.889 869.440 558.468 330.909Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)1.502.889 869.440 558.468 330.909Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)11.480 -4.663 -5.887 -11.443Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)11.480 -4.663 -5.887 -11.443Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-2.526 1.026 1.294 2.518Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi11 -2.526 1.026 1.294 2.518DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.579.659 2.477.762 1.614.888 556.283TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.506.517 4.890.872 2.218.968 1.930.664Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar184.848 175.152 81.620 81.996Ana Ortaklık Payları5.321.669 4.715.720 2.137.348 1.848.668http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866144BIST