***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor
06.08.2020 18:26
14 335.805 94.003 236.456 55.150
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -70.959 -86.789 -32.306 -39.792
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.956.754 2.913.520 1.192.784 1.453.977
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
7.014 13.145 3.623 1.224
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-39.066 -11.112 -26.703 -3.098
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 8.777 3.486 12.821 1.581
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.933.479 2.919.039 1.182.525 1.453.684
Finansman Gelirleri
15 282.217 853.884 328 535.312
Finansman Giderleri
15 -266.734 -226.288 -135.888 -144.927
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.948.962 3.546.635 1.046.965 1.844.069
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
11 -1.022.104 -1.133.525 -442.885 -469.688
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-900.305 -1.068.150 -498.180 -555.749
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-121.799 -65.375 55.295 86.061
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
926.858 2.413.110 604.080 1.374.381
DÖNEM KARI (ZARARI)
926.858 2.413.110 604.080 1.374.381
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
58.857 108.488 36.517 66.409
Ana Ortaklık Payları
868.001 2.304.622 567.563 1.307.972
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 0,24800028 0,65846342 0,16216085 0,37370628
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 0,24800028 0,65846342 0,16216085 0,37370628
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.149.292 4.106.142
Dönem Karı (Zararı)
926.858 2.413.110
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
926.858 2.413.110
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.652.583 1.640.021
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6/13/14 649.938 572.476
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
18.568 18.266
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.873 3.140
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4/13 14.221 15.126
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 1.474 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
144.884 77.051
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 122.341 84.858
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 22.543 45.429
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
15 0 -53.236
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
53.994 -132.094
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
15 -153.570 -269.256
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15 219.484 175.971
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
14 6.821 9.561
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-18.741 -48.370
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-89.020 757
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-39.964 -24.228
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 -5.785
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
15 -39.964 -18.443
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
5 -8.777 -3.486
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 1.022.104 1.133.525
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
14 -135.193 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
36.049 -2.246
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
36.049 -2.246
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.242.986 1.157.009
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
465.351 1.008.427
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.302 -1.985
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
460.049 1.010.412
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.869 2.894
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.869 2.894
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
596 35.878
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.030.805 -206.901
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-198.750 -22.344
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-496.997 559.828
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-31.214 -84.082
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-465.783 643.910
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
241.653 -33.046
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
241.653 -33.046
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
22.731 64.923
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
185.466 -252.650
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-31.561 -107.028
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
217.027 -145.622
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.822.427 5.210.140
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 -29.019 -40.841
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
8 -17.302 -23.090
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
11 -626.814 -1.040.067
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.161.394 -565.858
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
5 13.333 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
74.700 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-34.237 -40.827
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
187 16.919
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
187 16.919
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-694.284 -465.068
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -693.235 -454.734
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -1.049 -10.334
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-523.256 -80.087
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 -33.945
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-523.256 -46.142
Alınan Temettüler
5 2.163 3.205
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.569.164 -4.833.729
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.226.265 3.114.929
Kredilerden Nakit Girişleri
4.226.265 2.564.929
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
0 550.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.381.502 -2.923.179
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.381.502 -2.923.179
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-30.921 -32.173
Ödenen Temettüler
-9.000 -4.888.724
Ödenen Faiz
-212.853 -126.872
Alınan Faiz
98.208 252.494
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-121.033 -230.204
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.557.062 -1.293.445
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
324.672 -101.027
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.881.734 -1.394.472
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.577.931 8.682.881
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
14.459.665 7.288.409
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
14.482.916 10.590.024
Finansal Yatırımlar
182.717 101.304
Ticari Alacaklar
3.450.524 3.344.177
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 194.302 173.296
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3.256.222 3.170.881
Diğer Alacaklar
159.264 5.881
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 13.897 3.817
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
145.367 2.064
Türev Araçlar
56.275 48.040
Stoklar
4 9.725.335 9.329.163
Peşin Ödenmiş Giderler
247.579 100.233
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3 6.681 6.308
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
240.898 93.925
Diğer Dönen Varlıklar
857.510 617.882
ARA TOPLAM
29.162.120 24.136.704
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
29.162.120 24.136.704
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
185 161
Diğer Alacaklar
38.681 37.087
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 26.729 25.136
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11.952 11.951
Türev Araçlar
812 2.044
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 216.114 200.820
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
346.216 303.214
Maddi Duran Varlıklar
6 23.778.415 20.653.981
Kullanım Hakkı Varlıkları
302.706 244.950
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 343.932 312.534
Peşin Ödenmiş Giderler
1.076.970 513.820
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3 29.502 25.620
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.047.468 488.200
Ertelenmiş Vergi Varlığı
11 53.920 41.911
Diğer Duran Varlıklar
151.890 225.399
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
26.309.841 22.535.921
TOPLAM VARLIKLAR
55.471.961 46.672.625
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.308.499 4.179.522
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.308.499 4.179.522
Banka Kredileri
7 4.308.499 4.179.522
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.859.789 1.379.822
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.859.789 1.379.822
Banka Kredileri
7 2.257.444 1.332.364
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 40.431 35.511
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7 561.914 11.947
Ticari Borçlar
2.885.545 2.936.622
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 67.535 85.731
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.818.010 2.850.891
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 280.582 153.358
Diğer Borçlar
217.584 69.341
Türev Araçlar
88.603 23.199
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
357.922 250.833
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
11 479.060 205.569
Kısa Vadeli Karşılıklar
8 266.703 241.909
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
160.152 10.279
ARA TOPLAM
11.904.439 9.450.454
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.904.439 9.450.454
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.310.823 2.141.633
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.310.823 2.141.633
Banka Kredileri
7 2.091.480 1.380.494
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 219.343 211.139
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7 0 550.000
Türev Araçlar
0 79.524
Uzun Vadeli Karşılıklar
992.651 807.324
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 992.651 807.324
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
11 3.517.178 2.944.337
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.878 1.878
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.822.530 5.974.696
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
18.726.969 15.425.150
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
35.620.967 30.299.298
Ödenmiş Sermaye
12 3.500.000 3.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
156.613 156.613
Geri Alınmış Paylar (-)
-116.232 -116.232
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
106.447 106.447
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15.391.567 12.322.040
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-101.498 -43.056
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
69.841 58.952
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-171.339 -102.008
Yabancı Para Çevrim Farkları
15.493.065 12.365.096
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
6.854.377 5.470.236
Yabancı Para Çevrim Farkları
6.838.949 5.463.762
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
15.428 6.474
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
15.428 6.474
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.498.680 3.485.761
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
5.361.514 2.057.906
Net Dönem Karı veya Zararı
868.001 3.316.527
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.124.025 948.177
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
36.744.992 31.247.475
TOPLAM KAYNAKLAR
55.471.961 46.672.625
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 156.613 -116.232 106.447 51.239 -72.105 -20.866 10.153.725 10.132.859 4.349.119 13.103 13.103 4.362.222 2.287.528 2.339.334 5.597.990 7.937.324 28.366.761 887.864 29.254.625
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
1.198.233 4.399.757 -5.597.990 -1.198.233 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.807 0 -8.815 0 -3.008 0 0 0 1.615.213 0 1.612.205 802.530 -3.637 0 0 -3.637 0 0 0 0 0 0 0 0 0 798.893 0 0 0 0 0 2.304.622 2.304.622 4.715.720 175.152 4.890.872
Dönem Karı (Zararı)
2.304.622 2.304.622 2.304.622 108.488 2.413.110
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
5.807 -8.815 -3.008 1.615.213 1.612.205 802.530 -3.637 -3.637 798.893 2.411.098 66.664 2.477.762
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
-4.681.185 -4.681.185 -4.681.185 -209.118 -4.890.303
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.500.000 156.613 0 0 0 -116.232 0 106.447 0 0 0 0 57.046 0 -80.920 0 -23.874 0 0 0 11.768.938 0 11.745.064 5.151.649 9.466 0 0 9.466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.161.115 3.485.761 0 0 0 2.057.906 2.304.622 4.362.528 28.401.296 853.898 29.255.194
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 156.613 -116.232 106.447 58.952 -102.008 -43.056 12.365.096 12.322.040 5.463.762 6.474 6.474 5.470.236 3.485.761 2.057.906 3.316.527 5.374.433 30.299.298 948.177 31.247.475
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
12.919 3.303.608 -3.316.527 -12.919 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.889 0 -69.331 0 -58.442 0 0 0 3.127.969 0 3.069.527 1.375.187 8.954 0 0 8.954 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.384.141 0 0 0 0 0 868.001 868.001 5.321.669 184.848 5.506.517
Dönem Karı (Zararı)
868.001 868.001 868.001 58.857 926.858
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
10.889 -69.331 -58.442 3.127.969 3.069.527 1.375.187 8.954 8.954 1.384.141 4.453.668 125.991 4.579.659
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0 0 -9.000 -9.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.500.000 156.613 0 0 0 -116.232 0 106.447 0 0 0 0 69.841 0 -171.339 0 -101.498 0 0 0 15.493.065 0 15.391.567 6.838.949 15.428 0 0 15.428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.854.377 3.498.680 0 0 0 5.361.514 868.001 6.229.515 35.620.967 1.124.025 36.744.992
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
926.858 2.413.110 604.080 1.374.381
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
3.067.816 1.611.959 1.061.013 234.299
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
10.889 5.807 4.249 1.764
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9 -88.803 -11.617 -88.803 -11.617
Yabancı Para Çevrim Farkları
3.127.969 1.615.213 1.127.806 241.596
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
17.761 2.556 17.761 2.556
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
11 17.761 2.556 17.761 2.556
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.511.843 865.803 553.875 321.984
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.502.889 869.440 558.468 330.909
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
1.502.889 869.440 558.468 330.909
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
11.480 -4.663 -5.887 -11.443
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
11.480 -4.663 -5.887 -11.443
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.526 1.026 1.294 2.518
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
11 -2.526 1.026 1.294 2.518
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.579.659 2.477.762 1.614.888 556.283
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.506.517 4.890.872 2.218.968 1.930.664
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
184.848 175.152 81.620 81.996
Ana Ortaklık Payları
5.321.669 4.715.720 2.137.348 1.848.668
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866144
BIST