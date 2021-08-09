***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor









***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 24.797.566 13.783.158 14.333.363 7.404.231Satışların Maliyeti14 -15.760.536 -11.716.960 -8.950.425 -6.215.712TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)9.037.030 2.066.198 5.382.938 1.188.519BRÜT KAR (ZARAR)9.037.030 2.066.198 5.382.938 1.188.519Genel Yönetim Giderleri15 -272.539 -234.549 -143.614 -124.052Pazarlama Giderleri15 -166.165 -126.287 -92.451 -68.750Araştırma ve Geliştirme Giderleri-17.908 -13.454 -9.886 -7.083Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 120.921 335.805 49.440 236.456Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -85.270 -70.959 -39.462 -32.306ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)8.616.069 1.956.754 5.146.965 1.192.784Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler8.754 7.014 3.894 3.623Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-15.811 -39.066 -5.689 -26.703Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar5 -1.300 8.777 2.923 12.821FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)8.607.712 1.933.479 5.148.093 1.182.525Finansman Gelirleri16 931.836 282.217 244.939 328Finansman Giderleri16 -215.370 -266.734 -109.728 -135.888SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)9.324.178 1.948.962 5.283.304 1.046.965Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri12 -3.273.710 -1.022.104 -1.944.598 -442.885Dönem Vergi (Gideri) Geliri-2.785.457 -900.305 -1.907.657 -498.180Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-488.253 -121.799 -36.941 55.295SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)6.050.468 926.858 3.338.706 604.080DÖNEM KARI (ZARARI)6.050.468 926.858 3.338.706 604.080Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar249.313 58.857 155.230 36.517Ana Ortaklık Payları5.801.155 868.001 3.183.476 567.563Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 1,65747285 0,24800028 0,90956457 0,16216085Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 1,65747285 0,24800028 0,90956457 0,16216085Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.634.825 3.149.292Dönem Karı (Zararı)6.050.468 926.858Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)6.050.468 926.858Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)0 0Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler4.018.421 1.652.583Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler6/14/15 890.226 649.938Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-35.448 18.568Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-24.293 2.873Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 -11.155 14.221Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 0 1.474Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler177.828 144.884Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 136.469 122.341Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 41.359 22.543Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-180.184 53.994Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler16 -287.578 -153.570Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler16 161.970 219.484Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri15 0 6.821Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-54.576 -18.741Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-78.414 -89.020Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-44.012 -39.964Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-44.012 -39.964Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler5 1.300 -8.777Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler12 3.273.710 1.022.104Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler15 -135.193Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler13.415 36.049Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler13.415 36.049İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.925.398 1.242.986Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-578.642 465.351İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)143.677 5.302İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-722.319 460.049Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-7.051 -7.869İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-7.051 -7.869Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)-99.033 596Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-3.934.163 1.030.805Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-26.000 -198.750Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler788.345 -496.997İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-39.341 -31.214İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)827.686 -465.783Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-344.831 241.653İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-344.831 241.653Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)83.803 22.731İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler192.174 185.466Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-45.925 -31.561Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)238.099 217.027Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları6.143.491 3.822.427Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler10 -32.332 -29.019Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler9 -54.365 -17.302Vergi İadeleri (Ödemeleri)12 -1.421.969 -626.814YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-4.326.059 -1.161.394Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit GirişleriBağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları2.9 -2.096.850 0İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri12 0 13.333İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları0 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri60.000 74.700Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-28.864 -34.237Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri376 187Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri376 187Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.389.177 -694.284Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -1.383.815 -693.235Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -5.362 -1.049Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıVerilen Nakit Avans ve Borçlar-877.936 -523.256İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar-29.548 0Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar-848.388 -523.256Alınan Temettüler5 6.392 2.163FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.561.705 1.569.164Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri3.630.367 4.226.265Kredilerden Nakit Girişleri3.630.367 4.226.265İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-913.202 -2.381.502Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-363.202 -2.381.502İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları-550.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-38.963 -30.921Ödenen Temettüler-6.365.547 -9.000Ödenen Faiz-186.226 -212.853Alınan Faiz311.866 98.208Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 -121.033YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.252.939 3.557.062Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-69.331 -58.442 3.127.969 3.069.527 1.375.187 8.954 8.954 1.384.141 4.453.668 125.991 4.579.659Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0 0 -9.000 -9.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)2.1 -1.074.147 -1.074.147 -1.160.468 -1.160.468 2.234.615 2.234.615 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.500.000 156.613 0 0 0 -116.232 0 106.447 0 0 0 0 69.841 0 -171.339 0 -101.498 0 0 0 11.400.320 0 12.372.969 1.711.538 15.428 0 0 15.428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.726.966 3.498.680 0 0 0 15.742.138 868.001 16.610.139 35.620.967 1.124.025 36.744.992Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.500.000 156.613 -116.232 106.447 77.866 -115.606 -37.740 17.198.251 17.160.511 7.628.480 -15.481 -15.481 7.612.999 3.597.448 4.482.548 3.309.093 7.791.641 39.809.427 1.312.149 41.121.576Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler2.5 -4.092.745 -4.092.745 -7.371.786 -7.371.786 11.464.531 11.464.531 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler1.031.135 2.277.958 -3.309.093 -1.031.135 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.651 0 -80.789 0 -65.138 0 0 0 4.343.577 0 4.278.439 2.203.441 52.209 0 0 52.209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.255.650 0 0 0 0 0 5.801.155 5.801.155 12.335.244 440.292 12.775.536Dönem Karı (Zararı)5.801.155 5.801.155 5.801.155 249.313 6.050.468Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)15.651 -80.789 -65.138 4.343.577 4.278.439 2.203.441 52.209 52.209 2.255.650 6.534.089 190.979 6.725.068Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları-6.275.502 -6.275.502 -6.275.502 -256.300 -6.531.802Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)2.1 -704.021 -704.021 -1.880.956 -1.880.956 2.584.977 2.584.977 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.500.000 156.613 0 0 0 -116.232 0 106.447 0 0 0 0 93.517 0 -102.878 0 0 0 16.745.062 0 16.642.184 579.179 36.728 0 0 36.728 0 0 0 0 0 0 0 0 0 615.907 4.628.583 0 0 0 14.534.512 5.801.155 20.335.667 45.869.169 1.496.141 47.365.310Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)6.050.468 926.858 3.338.706 604.080DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar4.276.509 3.067.816 841.967 1.061.013Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)15.651 10.889 4.846 4.249Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)10 -103.399 -88.803 -103.399 -88.803Yabancı Para Çevrim Farkları4.343.577 3.127.969 919.840 1.127.806Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler20.680 17.761 20.680 17.761Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi12 20.680 17.761 20.680 17.761Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar2.448.559 1.511.843 871.709 553.875Yabancı Para Çevrim Farkları2.395.886 1.502.889 884.198 558.468Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)2.395.886 1.502.889 884.198 558.468Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)69.655 11.480 -11.797 -5.887Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)69.655 11.480 -11.797 -5.887Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-16.982 -2.526 -692 1.294Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi12 -16.982 -2.526 -692 1.294DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.725.068 4.579.659 1.713.676 1.614.888TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)12.775.536 5.506.517 5.052.382 2.218.968Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar440.292 184.848 207.794 81.620Ana Ortaklık Payları12.335.244 5.321.669 4.844.588 2.137.348http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956323BIST