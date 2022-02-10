***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor









***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat25 68.227.404 32.048.029Satışların Maliyeti25 -42.710.993 -26.123.431TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)25.516.411 5.924.598BRÜT KAR (ZARAR)25.516.411 5.924.598Genel Yönetim Giderleri27 -673.322 -497.600Pazarlama Giderleri27 -379.587 -257.809Araştırma ve Geliştirme Giderleri27 -47.633 -29.397Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler28 675.061 593.266Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler28 -219.458 -159.858ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)24.871.472 5.573.200Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler29 27.655 165.822Yatırım Faaliyetlerinden Giderler29 -27.283 -100.479Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar12 -6.044 7.685FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)24.865.800 5.646.228Finansman Gelirleri30 727.511 554.376Finansman Giderleri31 -1.676.598 -543.079SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)23.916.713 5.657.525Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri32 -7.838.155 -2.147.735Dönem Vergi (Gideri) Geliri-6.173.465 -2.151.998Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-1.664.690 4.263SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)16.078.558 3.509.790DÖNEM KARI (ZARARI)16.078.558 3.509.790Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar551.476 200.697Ana Ortaklık Payları15.527.082 3.309.093Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 4,43630914 0,94545514Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 4,43630914 0,94545514Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.716.945 7.315.515Dönem Karı (Zararı)16.078.558 3.509.790Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)16.078.558 3.509.790Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)0 0Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler9.455.509 3.547.273Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler25/27/28 2.051.931 1.525.473Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-63.834 71.213Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 -28.058 293Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 -33.086 31.659Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 -2.690 39.261Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler425.189 283.381Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 333.605 208.169Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler20 91.584 75.212Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-327.138 -177.687Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler30 -573.078 -530.533Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler31 331.898 369.083Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri28 0 7.378Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-85.958 -23.615Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-375.826 -185.093Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-117.502 -18.555Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler30 -117.502 -18.555Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler12 6.044 -7.685Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler32 7.838.155 2.147.735Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer DüzeltmelerDuran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler18.490 -91.509Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler29 18.490 -91.509İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-14.453.489 2.237.389Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.954.683 367.986İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)158.895 -44.843İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-4.113.578 412.829Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler27.853 -25.573İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)27.853 -25.573Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)-92.570 24.377Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-10.053.702 1.381.585Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-613.241 -68.833Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-341.459 138.068İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-36.493 25.398İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-304.966 112.670Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-544.729 53.990İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-544.729 53.990Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)375.499 -77.260İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler743.543 443.049Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)409.696 63.656Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)333.847 379.393Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları11.080.578 9.294.452Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler19 -67.937 -66.234Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler20 -67.377 -91.851Vergi İadeleri (Ödemeleri)32 -5.228.319 -1.820.852YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-7.520.856 -3.119.368Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit GirişleriBağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları2.8.23 -2.096.850 0İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri12 17.500 13.333İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları0 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri80.000 165.249Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-48.123 -120.860Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri22.282 161.022Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14/15/29 22.282 161.022Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.862.055 -2.144.742Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -3.807.977 -2.124.384Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -54.078 -20.358Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıVerilen Nakit Avans ve Borçlar-1.640.002 -1.195.533İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar-67 -650.728Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar-1.639.935 -544.805Alınan Temettüler12 6.392 2.163FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.425.756 -3.370.745Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri9.162.437 6.533.185Kredilerden Nakit Girişleri7 9.162.437 6.533.185İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.949.348 -9.236.067Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -5.399.348 -9.236.067İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları7 -550.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -64.445 -46.470Ödenen Temettüler-6.824.686 -815.724Ödenen Faiz7 -294.446 -291.063Alınan Faiz544.732 463.565Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 21.829YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.229.667 825.402Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi14.828.033 2.107.660NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.598.366 2.933.062DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 13.510.993 10.577.931DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 23.109.359 13.510.993Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 23.189.668 13.542.177Finansal Yatırımlar5 9.862 39.048Ticari Alacaklar11.413.658 3.827.829İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar34 311.384 258.985İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 11.102.274 3.568.844Diğer Alacaklar51.981 46.520İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar34 5.735 10.892İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 46.246 35.628Türev Araçlar6 160.683 37.510Stoklar10 28.960.197 10.106.678Peşin Ödenmiş Giderler714.110 132.990İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler34 22.282 280İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 691.828 132.710Diğer Dönen Varlıklar22 1.193.367 774.490ARA TOPLAM65.693.526 28.507.242TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR65.693.526 28.507.242DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 493 199Diğer Alacaklar54.630 39.325İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar34 32.512 28.458İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 22.118 10.867Türev Araçlar0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar12 370.292 229.956Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 656.680 368.168Maddi Duran Varlıklar14 51.025.118 26.061.836Kullanım Hakkı Varlıkları16 660.189 317.644Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.939.090 410.715Şerefiye17 250.335 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 3.688.755 410.715Peşin Ödenmiş Giderler3.624.633 1.776.075İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler34 1.168.301 643.367İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 2.456.332 1.132.708Ertelenmiş Vergi Varlığı32 184.646 72.311Diğer Duran Varlıklar22 233.000 210.441TOPLAM DURAN VARLIKLAR60.748.771 29.486.670TOPLAM VARLIKLAR126.442.297 57.993.912KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6.423.861 1.193.496İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6.423.861 1.193.496Banka Kredileri7 6.423.861 1.193.496Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.291.812 2.592.032İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.291.812 2.592.032Banka Kredileri7 3.228.161 1.988.924Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 63.651 40.415İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları7 0 562.693Ticari Borçlar6.732.507 3.766.949İlişkili Taraflara Ticari Borçlar34 202.414 131.336İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 6.530.093 3.635.613Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 310.474 197.296Diğer Borçlar9 236.042 131.885Türev Araçlar6 190.259 59.582Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)23 1.490.544 542.194Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü32 4.271.705 536.715Kısa Vadeli Karşılıklar20 332.869 253.624Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler22 197.237 160.339ARA TOPLAM23.477.310 9.434.112TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER23.477.310 9.434.112UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6.960.671 2.812.743İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6.960.671 2.812.743Banka Kredileri7 6.667.016 2.574.623Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 293.655 238.120Türev Araçlar6 137 0Uzun Vadeli Karşılıklar1.605.350 968.136Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19 1.605.350 968.136Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü32 9.847.720 3.655.488Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler22 3.505 1.857TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER18.417.383 7.438.224TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER41.894.693 16.872.336ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar82.292.893 39.809.427Ödenmiş Sermaye24 3.500.000 3.500.000Sermaye Düzeltme Farkları24 156.613 156.613Geri Alınmış Paylar (-)24 -116.232 -116.232Paylara İlişkin Primler (İskontolar)106.447 106.447Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)35.431.629 13.067.766Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-238.496 -37.740Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)147.805 77.866Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-386.301 -115.606Yabancı Para Çevrim Farkları35.670.125 13.105.506Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)733.735 241.213Yabancı Para Çevrim Farkları669.905 256.694Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)63.830 -15.481Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)63.830 -15.481Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler24 4.988.204 3.597.448Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları24 21.965.415 15.947.079Net Dönem Karı veya Zararı15.527.082 3.309.093Kontrol Gücü Olmayan Paylar2.254.711 1.312.149TOPLAM ÖZKAYNAKLAR84.547.604 41.121.576TOPLAM KAYNAKLAR126.442.297 57.993.912Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.500.000 156.613 -116.232 106.447 58.952 -102.008 -43.056 12.365.096 12.322.040 5.463.762 6.474 6.474 5.470.236 3.485.761 2.057.906 3.316.527 5.374.433 30.299.298 948.177 31.247.475Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler2.2 -3.018.598 -3.018.598 -5.127.411 -5.127.411 8.146.009 8.146.009 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler24 111.687 3.204.840 -3.316.527 -111.687 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.914 0 -13.598 0 5.316 0 0 0 4.833.155 0 4.838.471 2.164.718 -21.955 0 0 -21.955 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.142.763 0 0 0 0 0 3.309.093 3.309.093 10.290.327 399.733 10.690.060Dönem Karı (Zararı)3.309.093 3.309.093 3.309.093 200.697 3.509.790Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)18.914 -13.598 5.316 4.833.155 4.838.471 2.164.718 -21.955 -21.955 2.142.763 6.981.234 199.036 7.180.270Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları-780.198 -780.198 -780.198 -35.761 -815.959Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)2.1 -1.497.047 -1.497.047 -1.821.475 -1.821.475 3.318.522 3.318.522 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.500.000 156.613 0 0 0 -116.232 0 106.447 0 0 0 0 77.866 0 -115.606 0 -37.740 0 0 0 12.682.606 0 12.644.866 679.594 -15.481 0 0 -15.481 0 0 0 0 0 0 0 0 0 664.113 3.597.448 0 0 0 15.947.079 3.309.093 19.256.172 39.809.427 1.312.149 41.121.576Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.500.000 156.613 -116.232 106.447 77.866 -115.606 -37.740 17.198.251 17.160.511 7.628.480 -15.481 -15.481 7.612.999 3.597.448 4.482.548 3.309.093 7.791.641 39.809.427 1.312.149 41.121.576Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler2.2 -4.092.745 -4.092.745 -7.371.786 -7.371.786 11.464.531 11.464.531 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler24 1.390.756 1.918.337 -3.309.093 -1.390.756 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69.939 0 -270.695 0 -200.756 0 0 0 23.579.856 0 23.379.100 9.773.475 79.311 0 0 79.311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.852.786 0 0 0 0 0 15.527.082 15.527.082 48.758.968 1.494.735 50.253.703Dönem Karı (Zararı)15.527.082 15.527.082 15.527.082 551.476 16.078.558Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)69.939 -270.695 -200.756 23.579.856 23.379.100 9.773.475 79.311 79.311 9.852.786 33.231.886 943.259 34.175.145Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları-6.275.502 -6.275.502 -6.275.502 -552.173 -6.827.675Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)2.1 -1.015.237 -1.015.237 -9.360.264 -9.360.264 10.375.501 10.375.501 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.500.000 156.613 0 0 0 -116.232 0 106.447 0 0 0 0 147.805 0 -386.301 0 -238.496 0 0 0 35.670.125 0 35.431.629 669.905 63.830 0 0 63.830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 733.735 4.988.204 0 0 0 21.965.415 15.527.082 37.492.497 82.292.893 2.254.711 84.547.604Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)16.078.558 3.509.790DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar23.372.971 4.838.175Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)69.939 18.914Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -346.030 -17.367Yabancı Para Çevrim Farkları23.579.856 4.833.155Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler69.206 3.473Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi32 69.206 3.473Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar10.802.174 2.342.095Yabancı Para Çevrim Farkları10.722.309 2.364.050Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)10.722.309 2.364.050Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)105.065 -27.444Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)105.065 -27.444Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-25.200 5.489Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi32 -25.200 5.489DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)34.175.145 7.180.270TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)50.253.703 10.690.060Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.494.735 399.733Ana Ortaklık Payları48.758.968 10.290.327http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000957BIST