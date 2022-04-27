***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor









***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 29.204.128 10.464.203Satışların Maliyeti13 -19.755.417 -6.810.111TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)9.448.711 3.654.092BRÜT KAR (ZARAR)9.448.711 3.654.092Genel Yönetim Giderleri14 -295.215 -128.925Pazarlama Giderleri14 -152.166 -73.714Araştırma ve Geliştirme Giderleri-19.198 -8.022Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 54.434 71.481Esas Faalrım Faaliyetlerinden Gelirler16.770 4.860Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-36.336 -10.122Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar5 -2.287 -4.223FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)8.848.141 3.459.619Finansman Gelirleri15 631.055 686.897Finansman Giderleri15 -717.232 -105.642SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)8.761.964 4.040.874Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri11 -2.933.339 -1.329.112Dönem Vergi (Gideri) Geliri-3.183.740 -877.800Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri250.401 -451.312SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)5.828.625 2.711.762DÖNEM KARI (ZARARI)5.828.625 2.711.762Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar202.564 94.083Ana Ortaklık Payları5.626.061 2.617.679Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 1,60744600 0,74790828Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 1,60744600 0,74790828Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.538.617 2.396.006Dönem Karı (Zararı)5.828.625 2.711.762Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)5.828.625 2.711.762Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)0 0Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.021.011 1.431.517Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler6/13/14 782.075 409.835Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-7.734 -7.506Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-1.894 1.779Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 -5.840 -9.285Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler194.072 78.574Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 142.938 50.719Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 51.134 27.855Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-510.165 -158.564Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler15 -577.349 -196.108Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler15 206.890 80.266Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri0 0Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-139.706 -42.722Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-350.503 -200.472Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-51.929 -32.466Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler15 -51.929 -32.466Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler5 2.287 4.223Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 2.933.339 1.329.112Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer DüzeltmelerDuran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler29.569 8.781Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler29.569 8.781İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-967.612 -1.155.104Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-83.402 -305.785İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)18.223 147.845İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-101.625 -453.630Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8.695 -11.317İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8.695 -11.317Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)-100.688 -74.101Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-4.610.822 -1.052.506Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)61.068 -7.046Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.432.660 -64.600İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-32.831 -53.745İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)2.465.491 -10.855Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler483.485 12.627İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)483.485 12.627Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-88.066 61.745İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler929.458 285.879Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)98.419 146.506Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)831.039 139.373Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları7.882.024 2.988.175Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler9 -26.408 -13.214Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler8 -35.168 -25.527Vergi İadeleri (Ödemeleri)11 -4.281.831 -553.428YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.022.740 -2.957.870Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit GirişleriBağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları0 -2.119.605İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri0 0İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları0 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri15.000 50.000Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-14.410 -19.320Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14.033 3.841Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14.033 3.841Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.181.549 -596.708Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -1.179.004 -594.267Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -2.545 -2.441Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıVerilen Nakit Avans ve Borçlar-510.579 -282.470İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar-510.579 -282.470Alınan Temettüler0 6.392Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-345.235FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-10.438.527 -5.617.551Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6.243.784 1.194.173Kredilerden Nakit Girişleri6.243.784 1.194.173İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.041.353 -586.518Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.041.353 -586.518İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit ÇıkışlarıKira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-8.703 -3.561Ödenen Temettüler-15.185.191 -6.365.243Ödenen Faiz-74.416 -93.213Alınan Faiz627.352 236.811Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-8.922.650 -6.179.415Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.565.186 847.150NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-7.357.464 -5.332.265DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23.109.359 13.510.993DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ15.751.895 8.178.728Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri15.798.897 23.189.668Finansal Yatırımlar383.374 9.862Ticari Alacaklar12.748.393 11.413.658İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 323.714 311.384İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar12.424.679 11.102.274Diğer Alacaklar52.988 51.981İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 5.556 5.735İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar47.432 46.246Türev Araçlar276.961 160.683Stoklar4 36.456.226 28.960.197Peşin Ödenmiş Giderler713.836 714.110İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3 28.929 22.282İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler684.907 691.828Diğer Dönen Varlıklar1.350.189 1.193.367ARA TOPLAM67.780.864 65.693.526TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR67.780.864 65.693.526DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar541 493Diğer Alacaklar52.786 54.630İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 33.861 32.512İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar18.925 22.118Türev Araçlar180 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar5 404.225 370.292Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller717.874 656.680Maddi Duran Varlıklar6 56.382.963 51.025.118Kullanım Hakkı Varlıkları718.366 660.189Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.269.825 3.939.090Şerefiye0 274.903 250.335Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar6 3.994.922 3.688.755Peşin Ödenmiş Giderler4.518.233 3.624.633İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3 1.282.957 1.168.301İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3.235.276 2.456.332Ertelenmiş Vergi Varlığı11 241.035 184.646Diğer Duran Varlıklar117.738 233.000TOPLAM DURAN VARLIKLAR67.423.766 60.748.771TOPLAM VARLIKLAR135.204.630 126.442.297KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar12.261.103 6.423.861İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar12.261.103 6.423.861Banka Kredileri7 12.261.103 6.423.861Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.650.827 3.291.812İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.650.827 3.291.812Banka Kredileri7 2.580.679 3.228.161Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 70.148 63.651İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları0 0Ticari Borçlar9.825.929 6.732.507İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 189.454 202.414İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9.636.475 6.530.093Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 310.203 310.474Diğer Borçlar773.423 236.042Türev Araçlar16.996 190.259Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.390.980 1.490.544Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü11 3.337.024 4.271.705Kısa Vadeli Karşılıklar8 354.666 332.869Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler293.390 197.237ARA TOPLAM32.214.541 23.477.310TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER32.214.541 23.477.310UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7.625.187 6.960.671İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar7.625.187 6.960.671Banka Kredileri7 7.321.128 6.667.016Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 304.059 293.655İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları0 0Türev Araçlar0 137Uzun Vadeli Karşılıklar1.723.863 1.605.350Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9 1.723.863 1.605.350Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü11 10.618.415 9.847.720Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler3.941 3.505TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER19.971.406 18.417.383TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER52.185.947 41.894.693ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar80.985.917 82.292.893Ödenmiş Sermaye12 3.500.000 3.500.000Sermaye Düzeltme Farkları156.613 156.613Geri Alınmış Paylar (-)-116.232 -116.232Paylara İlişkin Primler (İskontolar)106.447 106.447Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)31.761.382 35.431.629Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-223.617 -238.496Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)162.684 147.805Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-386.301 -386.301Yabancı Para Çevrim Farkları31.984.999 35.670.125Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)334.967 733.735Yabancı Para Çevrim Farkları225.158 669.905Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)109.809 63.830Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)109.809 63.830Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler7.547.778 4.988.204Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları32.068.901 21.965.415Net Dönem Karı veya Zararı5.626.061 15.527.082Kontrol Gücü Olmayan Paylar2.032.766 2.254.711TOPLAM ÖZKAYNAKLAR83.018.683 84.547.604TOPLAM KAYNAKLAR135.204.630 126.442.297Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.500.000 156.613 -116.232 106.447 77.866 -115.606 -37.740 17.198.251 17.160.511 7.628.480 -15.481 -15.481 7.612.999 3.597.448 4.482.548 3.309.093 7.791.641 39.809.427 1.312.149 41.121.576Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler2.5 -4.092.745 -4.092.745 -7.371.786 -7.371.786 11.464.531 11.464.531 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler1.031.135 2.277.958 -3.309.093 -1.031.135 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.805 0 0 0 10.805 0 0 0 3.423.737 0 3.434.542 1.373.273 65.162 0 0 65.162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.438.435 0 0 0 0 0 2.617.679 2.617.679 7.490.656 232.498 7.723.154Dönem Karı (Zararı)2.617.679 2.617.679 2.617.679 94.083 2.711.762Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)10.805 0 10.805 3.423.737 3.434.542 1.373.273 65.162 65.162 1.438.435 4.872.977 138.415 5.011.392Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları-6.275.502 -6.275.502 -6.275.502 -256.300 -6.531.802Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)2.1 -1.287.383 -1.287.383 1.966.727 1.966.727 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.500.000 156.613 0 0 0 -116.232 0 106.447 0 0 0 0 88.671 0 -115.606 0 -26.935 0 0 0 15.849.899 0 15.822.964 342.584 49.681 0 0 49.681 0 0 0 0 0 0 0 0 0 392.265 4.628.583 0 0 0 13.916.262 2.617.679 16.533.941 41.024.581 1.288.347 42.312.928Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.500.000 156.613 -116.232 106.447 147.805 -386.301 -238.496 35.670.125 35.431.629 669.905 63.830 63.830 733.735 4.988.204 21.965.415 15.527.082 37.492.497 82.292.893 2.254.711 84.547.604Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler2.559.574 12.967.508 -15.527.082 -2.559.574 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.879 0 0 0 14.879 0 0 0 6.441.939 0 6.456.818 1.659.292 45.979 0 0 45.979 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.705.271 0 0 0 0 0 5.626.061 5.626.061 13.788.150 406.539 14.194.689Dönem Karı (Zararı)5.626.061 5.626.061 5.626.061 202.564 5.828.625Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)14.879 0 14.879 6.441.939 6.456.818 1.659.292 45.979 45.979 1.705.271 8.162.089 203.975 8.366.064Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları-15.095.126 -15.095.126 -15.095.126 -628.484 -15.723.610Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)2.1 -10.127.065 -10.127.065 -2.104.039 -2.104.039 12.231.104 12.231.104 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.500.000 156.613 0 0 0 -116.232 0 106.447 0 0 0 0 162.684 0 -386.301 0 -223.617 0 0 0 31.984.999 0 31.761.382 225.158 109.809 0 0 109.809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 334.967 7.547.778 0 0 0 32.068.901 5.626.061 37.694.962 80.985.917 2.032.766 83.018.683Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)5.828.625 2.711.762DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar6.456.818 3.434.542Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)14.879 10.805Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Yabancı Para Çevrim Farkları6.441.939 3.423.737Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar1.909.246 1.576.850Yabancı Para Çevrim Farkları1.864.077 1.511.688Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)1.864.077 1.511.688Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)56.122 81.452Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)56.122 81.452Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-10.953 -16.290Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi11 -10.953 -16.290DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)8.366.064 5.011.392TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)14.194.689 7.723.154Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar406.539 232.498Ana Ortaklık Payları13.788.150 7.490.656http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024382BIST