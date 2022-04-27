***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor
27.04.2022 18:14
***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
13 29.204.128 10.464.203
Satışların Maliyeti
13 -19.755.417 -6.810.111
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.448.711 3.654.092
BRÜT KAR (ZARAR)
9.448.711 3.654.092
Genel Yönetim Giderleri
14 -295.215 -128.925
Pazarlama Giderleri
14 -152.166 -73.714
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-19.198 -8.022
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 54.434 71.481
Esas Faalrım Faaliyetlerinden Gelirler
16.770 4.860
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-36.336 -10.122
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 -2.287 -4.223
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.848.141 3.459.619
Finansman Gelirleri
15 631.055 686.897
Finansman Giderleri
15 -717.232 -105.642
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.761.964 4.040.874
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
11 -2.933.339 -1.329.112
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-3.183.740 -877.800
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
250.401 -451.312
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.828.625 2.711.762
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.828.625 2.711.762
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
202.564 94.083
Ana Ortaklık Payları
5.626.061 2.617.679
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 1,60744600 0,74790828
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 1,60744600 0,74790828
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.538.617 2.396.006
Dönem Karı (Zararı)
5.828.625 2.711.762
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
5.828.625 2.711.762
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.021.011 1.431.517
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6/13/14 782.075 409.835
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-7.734 -7.506
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.894 1.779
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 -5.840 -9.285
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
194.072 78.574
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 142.938 50.719
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 51.134 27.855
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-510.165 -158.564
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
15 -577.349 -196.108
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15 206.890 80.266
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
0 0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-139.706 -42.722
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-350.503 -200.472
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-51.929 -32.466
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
15 -51.929 -32.466
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
5 2.287 4.223
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 2.933.339 1.329.112
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
29.569 8.781
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
29.569 8.781
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-967.612 -1.155.104
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-83.402 -305.785
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
18.223 147.845
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-101.625 -453.630
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8.695 -11.317
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8.695 -11.317
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
-100.688 -74.101
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.610.822 -1.052.506
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
61.068 -7.046
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.432.660 -64.600
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-32.831 -53.745
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.465.491 -10.855
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
483.485 12.627
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
483.485 12.627
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-88.066 61.745
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
929.458 285.879
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
98.419 146.506
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
831.039 139.373
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.882.024 2.988.175
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 -26.408 -13.214
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
8 -35.168 -25.527
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
11 -4.281.831 -553.428
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.022.740 -2.957.870
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 -2.119.605
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
0 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
15.000 50.000
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-14.410 -19.320
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14.033 3.841
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14.033 3.841
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.181.549 -596.708
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -1.179.004 -594.267
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -2.545 -2.441
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-510.579 -282.470
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-510.579 -282.470
Alınan Temettüler
0 6.392
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-345.235
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.438.527 -5.617.551
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.243.784 1.194.173
Kredilerden Nakit Girişleri
6.243.784 1.194.173
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.041.353 -586.518
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.041.353 -586.518
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.703 -3.561
Ödenen Temettüler
-15.185.191 -6.365.243
Ödenen Faiz
-74.416 -93.213
Alınan Faiz
627.352 236.811
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.922.650 -6.179.415
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.565.186 847.150
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.357.464 -5.332.265
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23.109.359 13.510.993
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15.751.895 8.178.728
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
15.798.897 23.189.668
Finansal Yatırımlar
383.374 9.862
Ticari Alacaklar
12.748.393 11.413.658
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 323.714 311.384
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
12.424.679 11.102.274
Diğer Alacaklar
52.988 51.981
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 5.556 5.735
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
47.432 46.246
Türev Araçlar
276.961 160.683
Stoklar
4 36.456.226 28.960.197
Peşin Ödenmiş Giderler
713.836 714.110
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3 28.929 22.282
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
684.907 691.828
Diğer Dönen Varlıklar
1.350.189 1.193.367
ARA TOPLAM
67.780.864 65.693.526
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
67.780.864 65.693.526
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
541 493
Diğer Alacaklar
52.786 54.630
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 33.861 32.512
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
18.925 22.118
Türev Araçlar
180 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 404.225 370.292
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
717.874 656.680
Maddi Duran Varlıklar
6 56.382.963 51.025.118
Kullanım Hakkı Varlıkları
718.366 660.189
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.269.825 3.939.090
Şerefiye
0 274.903 250.335
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 3.994.922 3.688.755
Peşin Ödenmiş Giderler
4.518.233 3.624.633
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3 1.282.957 1.168.301
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.235.276 2.456.332
Ertelenmiş Vergi Varlığı
11 241.035 184.646
Diğer Duran Varlıklar
117.738 233.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
67.423.766 60.748.771
TOPLAM VARLIKLAR
135.204.630 126.442.297
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
12.261.103 6.423.861
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
12.261.103 6.423.861
Banka Kredileri
7 12.261.103 6.423.861
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.650.827 3.291.812
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.650.827 3.291.812
Banka Kredileri
7 2.580.679 3.228.161
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 70.148 63.651
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
0 0
Ticari Borçlar
9.825.929 6.732.507
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 189.454 202.414
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9.636.475 6.530.093
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 310.203 310.474
Diğer Borçlar
773.423 236.042
Türev Araçlar
16.996 190.259
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.390.980 1.490.544
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
11 3.337.024 4.271.705
Kısa Vadeli Karşılıklar
8 354.666 332.869
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
293.390 197.237
ARA TOPLAM
32.214.541 23.477.310
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
32.214.541 23.477.310
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
7.625.187 6.960.671
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7.625.187 6.960.671
Banka Kredileri
7 7.321.128 6.667.016
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 304.059 293.655
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
0 0
Türev Araçlar
0 137
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.723.863 1.605.350
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 1.723.863 1.605.350
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
11 10.618.415 9.847.720
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
3.941 3.505
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.971.406 18.417.383
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
52.185.947 41.894.693
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
80.985.917 82.292.893
Ödenmiş Sermaye
12 3.500.000 3.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
156.613 156.613
Geri Alınmış Paylar (-)
-116.232 -116.232
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
106.447 106.447
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
31.761.382 35.431.629
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-223.617 -238.496
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
162.684 147.805
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-386.301 -386.301
Yabancı Para Çevrim Farkları
31.984.999 35.670.125
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
334.967 733.735
Yabancı Para Çevrim Farkları
225.158 669.905
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
109.809 63.830
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
109.809 63.830
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.547.778 4.988.204
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
32.068.901 21.965.415
Net Dönem Karı veya Zararı
5.626.061 15.527.082
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.032.766 2.254.711
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
83.018.683 84.547.604
TOPLAM KAYNAKLAR
135.204.630 126.442.297
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 156.613 -116.232 106.447 77.866 -115.606 -37.740 17.198.251 17.160.511 7.628.480 -15.481 -15.481 7.612.999 3.597.448 4.482.548 3.309.093 7.791.641 39.809.427 1.312.149 41.121.576
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2.5 -4.092.745 -4.092.745 -7.371.786 -7.371.786 11.464.531 11.464.531 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
1.031.135 2.277.958 -3.309.093 -1.031.135 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.805 0 0 0 10.805 0 0 0 3.423.737 0 3.434.542 1.373.273 65.162 0 0 65.162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.438.435 0 0 0 0 0 2.617.679 2.617.679 7.490.656 232.498 7.723.154
Dönem Karı (Zararı)
2.617.679 2.617.679 2.617.679 94.083 2.711.762
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
10.805 0 10.805 3.423.737 3.434.542 1.373.273 65.162 65.162 1.438.435 4.872.977 138.415 5.011.392
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
-6.275.502 -6.275.502 -6.275.502 -256.300 -6.531.802
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
2.1 -1.287.383 -1.287.383 1.966.727 1.966.727 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.500.000 156.613 0 0 0 -116.232 0 106.447 0 0 0 0 88.671 0 -115.606 0 -26.935 0 0 0 15.849.899 0 15.822.964 342.584 49.681 0 0 49.681 0 0 0 0 0 0 0 0 0 392.265 4.628.583 0 0 0 13.916.262 2.617.679 16.533.941 41.024.581 1.288.347 42.312.928
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 156.613 -116.232 106.447 147.805 -386.301 -238.496 35.670.125 35.431.629 669.905 63.830 63.830 733.735 4.988.204 21.965.415 15.527.082 37.492.497 82.292.893 2.254.711 84.547.604
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
2.559.574 12.967.508 -15.527.082 -2.559.574 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.879 0 0 0 14.879 0 0 0 6.441.939 0 6.456.818 1.659.292 45.979 0 0 45.979 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.705.271 0 0 0 0 0 5.626.061 5.626.061 13.788.150 406.539 14.194.689
Dönem Karı (Zararı)
5.626.061 5.626.061 5.626.061 202.564 5.828.625
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
14.879 0 14.879 6.441.939 6.456.818 1.659.292 45.979 45.979 1.705.271 8.162.089 203.975 8.366.064
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
-15.095.126 -15.095.126 -15.095.126 -628.484 -15.723.610
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
2.1 -10.127.065 -10.127.065 -2.104.039 -2.104.039 12.231.104 12.231.104 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.500.000 156.613 0 0 0 -116.232 0 106.447 0 0 0 0 162.684 0 -386.301 0 -223.617 0 0 0 31.984.999 0 31.761.382 225.158 109.809 0 0 109.809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 334.967 7.547.778 0 0 0 32.068.901 5.626.061 37.694.962 80.985.917 2.032.766 83.018.683
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.828.625 2.711.762
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
6.456.818 3.434.542
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
14.879 10.805
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
6.441.939 3.423.737
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.909.246 1.576.850
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.864.077 1.511.688
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
1.864.077 1.511.688
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
56.122 81.452
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
56.122 81.452
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-10.953 -16.290
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
11 -10.953 -16.290
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.366.064 5.011.392
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.194.689 7.723.154
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
406.539 232.498
Ana Ortaklık Payları
13.788.150 7.490.656
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024382
BIST