***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor
09.08.2022 18:13
***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
13 63.812.753 24.797.566 34.608.625 14.333.363
Satışların Maliyeti
13 -43.859.884 -15.760.536 -24.104.467 -8.950.425
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
19.952.869 9.037.030 10.504.158 5.382.938
BRÜT KAR (ZARAR)
19.952.869 9.037.030 10.504.158 5.382.938
Genel Yönetim Giderleri
14 -628.328 -272.539 -333.113 -143.614
Pazarlama Giderleri
14 -335.927 -166.165 -183.761 -92.451
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-41.163 -17.908 -21.965 -9.886
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 159.568 120.921 105.134 49.440
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -200.114 -85.270 -33.542 -39.462
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
18.906.905 8.616.069 10.036.911 5.146.965
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
33.962 8.754 17.192 3.894
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-47.367 -15.811 -11.031 -5.689
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 15.998 -1.300 18.285 2.923
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
18.909.498 8.607.712 10.061.357 5.148.093
Finansman Gelirleri
15 955.389 931.836 324.334 244.939
Finansman Giderleri
15 -1.220.394 -215.370 -503.162 -109.728
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
18.644.493 9.324.178 9.882.529 5.283.304
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
11 -5.893.948 -3.273.710 -2.960.609 -1.944.598
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-5.835.996 -2.785.457 -2.652.256 -1.907.657
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-57.952 -488.253 -308.353 -36.941
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
12.750.545 6.050.468 6.921.920 3.338.706
DÖNEM KARI (ZARARI)
12.750.545 6.050.468 6.921.920 3.338.706
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
485.064 249.313 282.500 155.230
Ana Ortaklık Payları
12.265.481 5.801.155 6.639.420 3.183.476
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç (Zarar) 3,50442314 1,65747285 1,89697714 0,90956457
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç (Zarar) 3,50442314 1,65747285 1,89697714 0,90956457
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
566.197 4.634.825
Dönem Karı (Zararı)
12.750.545 6.050.468
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
12.750.545 6.050.468
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.547.637 4.018.421
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6/13/14 1.668.159 890.226
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-20.081 -35.448
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-2.878 -24.293
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 -17.203 -11.155
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
429.225 177.828
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 313.583 136.469
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 115.642 41.359
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-526.069 -180.184
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
15 -813.537 -287.578
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15 504.133 161.970
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
0 0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-216.665 -54.576
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-783.621 -78.414
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-138.711 -44.012
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
15 -138.711 -44.012
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
5 -15.998 1.300
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 5.893.948 3.273.710
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
40.785 13.415
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
40.785 13.415
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-10.969.256 -3.925.398
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.103.485 -578.642
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-50.301 143.677
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.053.184 -722.319
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
30.242 -7.051
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
30.242 -7.051
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
-219.564 -99.033
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-13.024.933 -3.934.163
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-34.390 -26.000
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.758.536 788.345
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9.614 -39.341
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.748.922 827.686
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
432.516 -344.831
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
432.516 -344.831
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
11.216 83.803
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-819.394 192.174
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-531.082 -45.925
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-288.312 238.099
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
8.328.926 6.143.491
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 -55.091 -32.332
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
8 -87.628 -54.365
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
11 -7.620.010 -1.421.969
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.179.144 -4.326.059
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 -2.096.850
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
0 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
25.000 60.000
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-28.736 -28.864
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16.509 376
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16.509 376
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.235.209 -1.389.177
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -3.229.914 -1.383.815
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -5.295 -5.362
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-611.473 -877.936
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-20.360 -29.548
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-591.113 -848.388
Alınan Temettüler
0 6.392
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-345.235
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.194.078 -3.561.705
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.468.894 3.630.367
Kredilerden Nakit Girişleri
10.468.894 3.630.367
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.579.752 -913.202
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.579.752 -363.202
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 -550.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-60.510 -38.963
Ödenen Temettüler
-15.720.460 -6.365.547
Ödenen Faiz
-242.580 -186.226
Alınan Faiz
940.330 311.866
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-14.807.025 -3.252.939
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
3.698.561 23.878
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.108.464 -3.229.061
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23.109.359 13.510.993
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
12.000.895 10.281.932
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
12.002.172 23.189.668
Finansal Yatırımlar
453.688 9.862
Ticari Alacaklar
15.568.911 11.413.658
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 439.532 311.384
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
15.129.379 11.102.274
Diğer Alacaklar
61.322 51.981
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 11.539 5.735
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
49.783 46.246
Türev Araçlar
420.423 160.683
Stoklar
4 49.353.053 28.960.197
Peşin Ödenmiş Giderler
983.709 714.110
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3 37.898 22.282
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
945.811 691.828
Diğer Dönen Varlıklar
1.912.348 1.193.367
ARA TOPLAM
80.755.626 65.693.526
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
80.755.626 65.693.526
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
616 493
Diğer Alacaklar
53.261 54.630
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 40.597 32.512
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12.664 22.118
Türev Araçlar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 480.843 370.292
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
813.453 656.680
Maddi Duran Varlıklar
6 65.305.213 51.025.118
Kullanım Hakkı Varlıkları
909.772 660.189
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.794.961 3.939.090
Şerefiye
0 312.922 250.335
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 4.482.039 3.688.755
Peşin Ödenmiş Giderler
5.025.290 3.624.633
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3 1.480.747 1.168.301
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.544.543 2.456.332
Ertelenmiş Vergi Varlığı
11 244.010 184.646
Diğer Duran Varlıklar
401.718 233.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
78.029.137 60.748.771
TOPLAM VARLIKLAR
158.784.763 126.442.297
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
14.578.228 6.423.861
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
14.578.228 6.423.861
Banka Kredileri
7 14.578.228 6.423.861
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.655.442 3.291.812
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.655.442 3.291.812
Banka Kredileri
7 1.568.157 3.228.161
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 87.285 63.651
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
0 0
Ticari Borçlar
12.174.249 6.732.507
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 262.636 202.414
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11.911.613 6.530.093
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 378.243 310.474
Diğer Borçlar
202.148 236.042
Türev Araçlar
22.508 190.259
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.634.470 1.490.544
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
11 3.172.565 4.271.705
Kısa Vadeli Karşılıklar
8 380.059 332.869
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
187.184 197.237
ARA TOPLAM
34.385.096 23.477.310
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
34.385.096 23.477.310
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8.470.333 6.960.671
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8.470.333 6.960.671
Banka Kredileri
7 8.107.791 6.667.016
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 362.542 293.655
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
0 0
Türev Araçlar
0 137
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.342.034 1.605.350
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 2.342.034 1.605.350
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
11 12.355.191 9.847.720
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
4.202 3.505
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.171.760 18.417.383
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
57.556.856 41.894.693
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
98.643.437 82.292.893
Ödenmiş Sermaye
12 3.500.000 3.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
156.613 156.613
Geri Alınmış Paylar (-)
-116.232 -116.232
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
106.447 106.447
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
37.989.101 35.431.629
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-575.953 -238.496
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
183.541 147.805
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-759.494 -386.301
Yabancı Para Çevrim Farkları
38.565.054 35.670.125
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
690.355 733.735
Yabancı Para Çevrim Farkları
555.980 669.905
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
134.375 63.830
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
134.375 63.830
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.547.778 4.988.204
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
36.503.894 21.965.415
Net Dönem Karı veya Zararı
12.265.481 15.527.082
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.584.470 2.254.711
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
101.227.907 84.547.604
TOPLAM KAYNAKLAR
158.784.763 126.442.297
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 156.613 -116.232 106.447 77.866 -115.606 -37.740 17.198.251 17.160.511 7.628.480 -15.481 -15.481 7.612.999 3.597.448 4.482.548 3.309.093 7.791.641 39.809.427 1.312.149 41.121.576
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2.5 -4.092.745 -4.092.745 -7.371.786 -7.371.786 11.464.531 11.464.531 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
1.031.135 2.277.958 -3.309.093 -1.031.135 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.651 0 -80.789 0 -65.138 0 0 0 4.343.577 0 4.278.439 2.203.441 52.209 0 0 52.209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.255.650 0 0 0 0 0 5.801.155 5.801.155 12.335.244 440.292 12.775.536
Dönem Karı (Zararı)
5.801.155 5.801.155 5.801.155 249.313 6.050.468
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
15.651 -80.789 -65.138 4.343.577 4.278.439 2.203.441 52.209 52.209 2.255.650 6.534.089 190.979 6.725.068
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
-6.275.502 -6.275.502 -6.275.502 -256.300 -6.531.802
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
2.1 -704.021 -704.021 -1.880.956 -1.880.956 2.584.977 2.584.977 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.500.000 156.613 0 0 0 -116.232 0 106.447 0 0 0 0 93.517 0 -196.395 0 -102.878 0 0 0 16.745.062 0 16.642.184 579.179 36.728 0 0 36.728 0 0 0 0 0 0 0 0 0 615.907 4.628.583 0 0 0 14.534.512 5.801.155 20.335.667 45.869.169 1.496.141 47.365.310
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 156.613 -116.232 106.447 147.805 -386.301 -238.496 35.670.125 35.431.629 669.905 63.830 63.830 733.735 4.988.204 21.965.415 15.527.082 37.492.497 82.292.893 2.254.711 84.547.604
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
2.559.574 12.967.508 -15.527.082 -2.559.574 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.736 0 -373.193 0 -337.457 0 0 0 14.314.760 0 13.977.303 5.132.341 70.545 0 0 70.545 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.202.886 0 0 0 0 0 12.265.481 12.265.481 31.445.670 958.243 32.403.913
Dönem Karı (Zararı)
12.265.481 12.265.481 12.265.481 485.064 12.750.545
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
35.736 -373.193 -337.457 14.314.760 13.977.303 5.132.341 70.545 70.545 5.202.886 19.180.189 473.179 19.653.368
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
-15.095.126 -15.095.126 -15.095.126 -628.484 -15.723.610
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
2.1 -11.419.831 -11.419.831 -5.246.266 -5.246.266 16.666.097 16.666.097 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.500.000 156.613 0 0 0 -116.232 0 106.447 0 0 0 0 183.541 0 -759.494 0 -575.953 0 0 0 38.565.054 0 37.989.101 555.980 134.375 0 0 134.375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 690.355 7.547.778 0 0 0 36.503.894 12.265.481 48.769.375 98.643.437 2.584.470 101.227.907
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
12.750.545 6.050.468 6.921.920 3.338.706
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
13.968.899 4.276.509 7.512.081 841.967
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
35.736 15.651 20.857 4.846
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9 -476.996 -103.399 -476.996 -103.399
Yabancı Para Çevrim Farkları
14.314.760 4.343.577 7.872.821 919.840
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
95.399 20.680 95.399 20.680
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
11 95.399 20.680 95.399 20.680
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
5.684.469 2.448.559 3.775.223 871.709
Yabancı Para Çevrim Farkları
5.613.303 2.395.886 3.749.226 884.198
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
5.613.303 2.395.886 3.749.226 884.198
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
86.692 69.655 30.570 -11.797
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
86.692 69.655 30.570 -11.797
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-15.526 -16.982 -4.573 -692
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
11 -15.526 -16.982 -4.573 -692
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
19.653.368 6.725.068 11.287.304 1.713.676
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
32.403.913 12.775.536 18.209.224 5.052.382
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
958.243 440.292 551.704 207.794
Ana Ortaklık Payları
31.445.670 12.335.244 17.657.520 4.844.588
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053567
BIST