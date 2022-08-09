***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor









***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 63.812.753 24.797.566 34.608.625 14.333.363Satışların Maliyeti13 -43.859.884 -15.760.536 -24.104.467 -8.950.425TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)19.952.869 9.037.030 10.504.158 5.382.938BRÜT KAR (ZARAR)19.952.869 9.037.030 10.504.158 5.382.938Genel Yönetim Giderleri14 -628.328 -272.539 -333.113 -143.614Pazarlama Giderleri14 -335.927 -166.165 -183.761 -92.451Araştırma ve Geliştirme Giderleri-41.163 -17.908 -21.965 -9.886Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 159.568 120.921 105.134 49.440Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler14 -200.114 -85.270 -33.542 -39.462ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)18.906.905 8.616.069 10.036.911 5.146.965Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler33.962 8.754 17.192 3.894Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-47.367 -15.811 -11.031 -5.689Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar5 15.998 -1.300 18.285 2.923FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)18.909.498 8.607.712 10.061.357 5.148.093Finansman Gelirleri15 955.389 931.836 324.334 244.939Finansman Giderleri15 -1.220.394 -215.370 -503.162 -109.728SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)18.644.493 9.324.178 9.882.529 5.283.304Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri11 -5.893.948 -3.273.710 -2.960.609 -1.944.598Dönem Vergi (Gideri) Geliri-5.835.996 -2.785.457 -2.652.256 -1.907.657Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-57.952 -488.253 -308.353 -36.941SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)12.750.545 6.050.468 6.921.920 3.338.706DÖNEM KARI (ZARARI)12.750.545 6.050.468 6.921.920 3.338.706Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar485.064 249.313 282.500 155.230Ana Ortaklık Payları12.265.481 5.801.155 6.639.420 3.183.476Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç (Zarar) 3,50442314 1,65747285 1,89697714 0,90956457Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç (Zarar) 3,50442314 1,65747285 1,89697714 0,90956457Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI566.197 4.634.825Dönem Karı (Zararı)12.750.545 6.050.468Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)12.750.545 6.050.468Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)0 0Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler6.547.637 4.018.421Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler6/13/14 1.668.159 890.226Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-20.081 -35.448Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-2.878 -24.293Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 -17.203 -11.155Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler429.225 177.828Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 313.583 136.469Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 115.642 41.359Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-526.069 -180.184Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler15 -813.537 -287.578Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler15 504.133 161.970Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri0 0Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-216.665 -54.576Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-783.621 -78.414Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-138.711 -44.012Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler15 -138.711 -44.012Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler5 -15.998 1.300Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 5.893.948 3.273.710Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer DüzeltmelerDuran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler40.785 13.415Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler40.785 13.415İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-10.969.256 -3.925.398Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.103.485 -578.642İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-50.301 143.677İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.053.184 -722.319Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler30.242 -7.051İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)30.242 -7.051Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)-219.564 -99.033Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-13.024.933 -3.934.163Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-34.390 -26.000Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.758.536 788.345İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9.614 -39.341İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3.748.922 827.686Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler432.516 -344.831İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)432.516 -344.831Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)11.216 83.803İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-819.394 192.174Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-531.082 -45.925Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-288.312 238.099Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları8.328.926 6.143.491Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler9 -55.091 -32.332Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler8 -87.628 -54.365Vergi İadeleri (Ödemeleri)11 -7.620.010 -1.421.969YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-4.179.144 -4.326.059Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit GirişleriBağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları0 -2.096.850İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri0 0İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları0 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri25.000 60.000Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-28.736 -28.864Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri16.509 376Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri16.509 376Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.235.209 -1.389.177Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -3.229.914 -1.383.815Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -5.295 -5.362Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıVerilen Nakit Avans ve Borçlar-611.473 -877.936İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar-20.360 -29.548Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar-591.113 -848.388Alınan Temettüler0 6.392Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-345.235FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-11.194.078 -3.561.705Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri10.468.894 3.630.367Kredilerden Nakit Girişleri10.468.894 3.630.367İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-6.579.752 -913.202Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-6.579.752 -363.202İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları0 -550.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-60.510 -38.963Ödenen Temettüler-15.720.460 -6.365.547Ödenen Faiz-242.580 -186.226Alınan Faiz940.330 311.866Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-14.807.025 -3.252.939Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi3.698.561 23.878NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-11.108.464 -3.229.061DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23.109.359 13.510.993DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ12.000.895 10.281.932Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri12.002.172 23.189.668Finansal Yatırımlar453.688 9.862Ticari Alacaklar15.568.911 11.413.658İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 439.532 311.384İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar15.129.379 11.102.274Diğer Alacaklar61.322 51.981İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 11.539 5.735İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar49.783 46.246Türev Araçlar420.423 160.683Stoklar4 49.353.053 28.960.197Peşin Ödenmiş Giderler983.709 714.110İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3 37.898 22.282İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler945.811 691.828Diğer Dönen Varlıklar1.912.348 1.193.367ARA TOPLAM80.755.626 65.693.526TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR80.755.626 65.693.526DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar616 493Diğer Alacaklar53.261 54.630İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 40.597 32.512İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12.664 22.118Türev Araçlar0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar5 480.843 370.292Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller813.453 656.680Maddi Duran Varlıklar6 65.305.213 51.025.118Kullanım Hakkı Varlıkları909.772 660.189Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.794.961 3.939.090Şerefiye0 312.922 250.335Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar6 4.482.039 3.688.755Peşin Ödenmiş Giderler5.025.290 3.624.633İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3 1.480.747 1.168.301İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3.544.543 2.456.332Ertelenmiş Vergi Varlığı11 244.010 184.646Diğer Duran Varlıklar401.718 233.000TOPLAM DURAN VARLIKLAR78.029.137 60.748.771TOPLAM VARLIKLAR158.784.763 126.442.297KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar14.578.228 6.423.861İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar14.578.228 6.423.861Banka Kredileri7 14.578.228 6.423.861Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.655.442 3.291.812İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.655.442 3.291.812Banka Kredileri7 1.568.157 3.228.161Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 87.285 63.651İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları0 0Ticari Borçlar12.174.249 6.732.507İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 262.636 202.414İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar11.911.613 6.530.093Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 378.243 310.474Diğer Borçlar202.148 236.042Türev Araçlar22.508 190.259Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.634.470 1.490.544Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü11 3.172.565 4.271.705Kısa Vadeli Karşılıklar8 380.059 332.869Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler187.184 197.237ARA TOPLAM34.385.096 23.477.310TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER34.385.096 23.477.310UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8.470.333 6.960.671İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar8.470.333 6.960.671Banka Kredileri7 8.107.791 6.667.016Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 362.542 293.655İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları0 0Türev Araçlar0 137Uzun Vadeli Karşılıklar2.342.034 1.605.350Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9 2.342.034 1.605.350Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü11 12.355.191 9.847.720Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler4.202 3.505TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER23.171.760 18.417.383TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER57.556.856 41.894.693ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar98.643.437 82.292.893Ödenmiş Sermaye12 3.500.000 3.500.000Sermaye Düzeltme Farkları156.613 156.613Geri Alınmış Paylar (-)-116.232 -116.232Paylara İlişkin Primler (İskontolar)106.447 106.447Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)37.989.101 35.431.629Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-575.953 -238.496Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)183.541 147.805Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-759.494 -386.301Yabancı Para Çevrim Farkları38.565.054 35.670.125Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)690.355 733.735Yabancı Para Çevrim Farkları555.980 669.905Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)134.375 63.830Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)134.375 63.830Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler7.547.778 4.988.204Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları36.503.894 21.965.415Net Dönem Karı veya Zararı12.265.481 15.527.082Kontrol Gücü Olmayan Paylar2.584.470 2.254.711TOPLAM ÖZKAYNAKLAR101.227.907 84.547.604TOPLAM KAYNAKLAR158.784.763 126.442.297Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.500.000 156.613 -116.232 106.447 77.866 -115.606 -37.740 17.198.251 17.160.511 7.628.480 -15.481 -15.481 7.612.999 3.597.448 4.482.548 3.309.093 7.791.641 39.809.427 1.312.149 41.121.576Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler2.5 -4.092.745 -4.092.745 -7.371.786 -7.371.786 11.464.531 11.464.531 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler1.031.135 2.277.958 -3.309.093 -1.031.135 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.651 0 -80.789 0 -65.138 0 0 0 4.343.577 0 4.278.439 2.203.441 52.209 0 0 52.209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.255.650 0 0 0 0 0 5.801.155 5.801.155 12.335.244 440.292 12.775.536Dönem Karı (Zararı)5.801.155 5.801.155 5.801.155 249.313 6.050.468Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)15.651 -80.789 -65.138 4.343.577 4.278.439 2.203.441 52.209 52.209 2.255.650 6.534.089 190.979 6.725.068Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları-6.275.502 -6.275.502 -6.275.502 -256.300 -6.531.802Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)2.1 -704.021 -704.021 -1.880.956 -1.880.956 2.584.977 2.584.977 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.500.000 156.613 0 0 0 -116.232 0 106.447 0 0 0 0 93.517 0 -196.395 0 -102.878 0 0 0 16.745.062 0 16.642.184 579.179 36.728 0 0 36.728 0 0 0 0 0 0 0 0 0 615.907 4.628.583 0 0 0 14.534.512 5.801.155 20.335.667 45.869.169 1.496.141 47.365.310Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.500.000 156.613 -116.232 106.447 147.805 -386.301 -238.496 35.670.125 35.431.629 669.905 63.830 63.830 733.735 4.988.204 21.965.415 15.527.082 37.492.497 82.292.893 2.254.711 84.547.604Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler2.559.574 12.967.508 -15.527.082 -2.559.574 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.736 0 -373.193 0 -337.457 0 0 0 14.314.760 0 13.977.303 5.132.341 70.545 0 0 70.545 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.202.886 0 0 0 0 0 12.265.481 12.265.481 31.445.670 958.243 32.403.913Dönem Karı (Zararı)12.265.481 12.265.481 12.265.481 485.064 12.750.545Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)35.736 -373.193 -337.457 14.314.760 13.977.303 5.132.341 70.545 70.545 5.202.886 19.180.189 473.179 19.653.368Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları-15.095.126 -15.095.126 -15.095.126 -628.484 -15.723.610Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)2.1 -11.419.831 -11.419.831 -5.246.266 -5.246.266 16.666.097 16.666.097 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.500.000 156.613 0 0 0 -116.232 0 106.447 0 0 0 0 183.541 0 -759.494 0 -575.953 0 0 0 38.565.054 0 37.989.101 555.980 134.375 0 0 134.375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 690.355 7.547.778 0 0 0 36.503.894 12.265.481 48.769.375 98.643.437 2.584.470 101.227.907Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)12.750.545 6.050.468 6.921.920 3.338.706DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar13.968.899 4.276.509 7.512.081 841.967Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)35.736 15.651 20.857 4.846Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)9 -476.996 -103.399 -476.996 -103.399Yabancı Para Çevrim Farkları14.314.760 4.343.577 7.872.821 919.840Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler95.399 20.680 95.399 20.680Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi11 95.399 20.680 95.399 20.680Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar5.684.469 2.448.559 3.775.223 871.709Yabancı Para Çevrim Farkları5.613.303 2.395.886 3.749.226 884.198Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)5.613.303 2.395.886 3.749.226 884.198Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)86.692 69.655 30.570 -11.797Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)86.692 69.655 30.570 -11.797Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-15.526 -16.982 -4.573 -692Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi11 -15.526 -16.982 -4.573 -692DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)19.653.368 6.725.068 11.287.304 1.713.676TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)32.403.913 12.775.536 18.209.224 5.052.382Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar958.243 440.292 551.704 207.794Ana Ortaklık Payları31.445.670 12.335.244 17.657.520 4.844.588http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053567BIST