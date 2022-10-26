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***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor

26.10.2022 18:14
***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor


***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
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BIST En Aktif Hisseler15:02
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AYES 45,12 1.017.446 % 10,00  
EKIZ 14,30 641.226 % 10,00  
LUKSK 83,15 26.807.067 % 9,99  
DOBUR 55,05 17.948.493 % 9,99  
VERUS 81,70 61.914.229 % 9,96  
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15:02 Alış Satış %  
Dolar 18,6121 18,6179 % 0,05  
Euro 18,6867 18,6997 % -0,38  
Sterlin 21,4995 21,6073 % -0,30  
Frank 18,7119 18,8246 % -0,34  
Riyal 4,9390 4,9637 % 0,14  
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15:02 Alış Satış %  
Altın Ons 1.662 1.662 -2,88  
Altın Gr. 994 995 -0,80  
Cumhuriyet 6.646 6.746 -36,00  
Tam 6.681 6.737 -31,00  
Yarım 3.256 3.293 -13,00  
Çeyrek 1.633 1.647 -9,00  
Gümüş.Ons 19,40 19,44 -0,16  
Gümüş Gr. 11,60 11,62 -0,10  
B. Petrol 94,06 94,06 0,27  
Seans Raporu 15:02
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