***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor
26.10.2022 18:14
***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
15:023.945
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -31,46
|Açılış
|: 3.978
|
|Önceki Kapanış
|: 3.976
|
3.990
En Düşük
3.906
15:0218,6179
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0100
|Açılış
|: 18,6380
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6540
En Düşük
18,5577
15:0218,6997
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0707
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,8400
En Düşük
18,6438
15:02994,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,74
|Açılış
|: 994,62
|
|Önceki Kapanış
|: 995,42
|
1.000,80
En Düşük
992,60
BIST En Aktif Hisseler15:02
|AYES
|45,12
|1.017.446
|% 10,00
|
|EKIZ
|14,30
|641.226
|% 10,00
|
|LUKSK
|83,15
|26.807.067
|% 9,99
|
|DOBUR
|55,05
|17.948.493
|% 9,99
|
|VERUS
|81,70
|61.914.229
|% 9,96
|
|AGYO
|6,78
|6.959.724
|% -9,96
|
|KERVN
|0,59
|1.959.455
|% -9,23
|
|KENT
|190,00
|2.745.350
|% -7,77
|
|DOGUB
|9,66
|28.193.636
|% -6,12
|
|DIRIT
|3,50
|147.751
|% -5,91
|
|THYAO
|99,50
|6.637.589.643
|% 0,71
|
|AKBNK
|15,37
|2.459.142.054
|% -2,60
|
|PETKM
|13,71
|1.925.253.024
|% 2,54
|
|SISE
|33,56
|1.905.611.651
|% -1,29
|
|EREGL
|30,24
|1.728.595.628
|% -1,82
|
|TSKB
|3,11
|848.406.210
|% 0,65
|
|EKGYO
|4,50
|1.201.450.451
|% -1,53
|
|SKBNK
|2,11
|343.338.850
|% 1,44
|
|AKBNK
|15,37
|2.459.142.054
|% -2,60
|
|PETKM
|13,71
|1.925.253.024
|% 2,54
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6121
|18,6179
|% 0,05
|
|Euro
|18,6867
|18,6997
|% -0,38
|
|Sterlin
|21,4995
|21,6073
|% -0,30
|
|Frank
|18,7119
|18,8246
|% -0,34
|
|Riyal
|4,9390
|4,9637
|% 0,14
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.662
|1.662
|-2,88
|
|Altın Gr.
|994
|995
|-0,80
|
|Cumhuriyet
|6.646
|6.746
|-36,00
|
|Tam
|6.681
|6.737
|-31,00
|
|Yarım
|3.256
|3.293
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.647
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,40
|19,44
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,62
|-0,10
|
|B. Petrol
|94,06
|94,06
|0,27
|
Seans Raporu
15:02
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15:15KATMR
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