***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi2020 yılı 1. 3 AylıkDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarDipnotlarDeğişikliğin NedeniRapor formatı düzeltmesiDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiYokturAçıklamalarFinansal tablolarda ve dipnotlarda değişiklik olmamakla beraber ek dosya formatındaki düzeltmeden dolayı yeniden yayınlanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841321BIST