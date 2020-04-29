***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
29.04.2020 23:18
***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
2020 yılı 1. 3 Aylık
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Dipnotlar
Değişikliğin Nedeni
Rapor formatı düzeltmesi
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Yoktur
Açıklamalar
Finansal tablolarda ve dipnotlarda değişiklik olmamakla beraber ek dosya formatındaki düzeltmeden dolayı yeniden yayınlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841321
BIST
18:05101.595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 887,85
|Açılış
|: 101.213
|
|Önceki Kapanış
|: 100.707
|
101.743
En Düşük
100.579
18:056,9505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0008
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9541
En Düşük
6,9408
18:057,5614
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0021
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5676
En Düşük
7,5375
18:05383,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,89
|Açılış
|: 383,19
|
|Önceki Kapanış
|: 383,92
|
384,78
En Düşük
379,88
BIST En Aktif Hisseler
|AVOD
|2,75
|165.898.202
|% 10,00
|
|GLRYH
|9,46
|6.793.094
|% 10,00
|
|ADESE
|1,54
|134.419.144
|% 10,00
|
|ARSAN
|4,29
|12.370.364
|% 10,00
|
|KFEIN
|18,04
|180.139.256
|% 10,00
|
|KRONT
|27,24
|127.136.882
|% -9,98
|
|CASA
|16,29
|232.947
|% -9,95
|
|ARDYZ
|31,00
|250.259.139
|% -9,67
|
|LKMNH
|7,12
|103.116.408
|% -8,01
|
|SODSN
|20,00
|145.373
|% -7,66
|
|MGROS
|30,30
|1.245.792.500
|% 4,48
|
|GARAN
|8,41
|792.046.440
|% 1,20
|
|PETKM
|3,60
|667.702.256
|% 2,56
|
|THYAO
|10,62
|623.597.416
|% -0,28
|
|ASELS
|27,40
|574.579.242
|% 0,15
|
|ODAS
|1,85
|410.767.256
|% 6,94
|
|PETKM
|3,60
|667.702.256
|% 2,56
|
|CEMAS
|1,11
|176.534.600
|% 4,72
|
|IHLGM
|1,08
|167.291.334
|% 2,86
|
|EKGYO
|1,26
|122.306.197
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6398
|8,6832
|% -0,16
|
|Frank
|7,1045
|7,1473
|% -0,46
|
|Riyal
|1,8433
|1,8526
|% -0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.714
|-0,61
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-0,73
|
|Cumhuriyet
|2.456
|2.513
|-2,00
|
|Tam
|2.520
|2.575
|-2,10
|
|Yarım
|1.228
|1.259
|-1,00
|
|Çeyrek
|616
|629
|-0,50
|
|Gümüş.Ons
|15,26
|15,29
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|-0,01
|
|B. Petrol
|24,29
|24,29
|0,07
|