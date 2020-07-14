***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 19.06.2020Genel Kurul Tarihi 14.07.2020Genel Kurul Saati 15:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.07.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ATAŞEHİRAdres Barbaros Mahallesi Ardıç Sokak No: 6 Ataşehir/İstanbul, OYAK Maden Metalürji Grubu Merkez Binası Konferans SalonuGündem Maddeleri1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın Oluşturulması ve Saygı Duruşu,2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Sair Evrakın İmzalanması Hususunda Toplantı Başkanlığı'na Yetki Verilmesi,3 - 2019 Yılı Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Okunması ve Görüşülmesi,4 - 2019 Yılı Hesap Dönemi Bağımsız Denetim Raporu'nun Okunması,5 - 2019 Yılı Hesap Dönemi Finansal Durum Tablosu, Kâr ve Zarar Hesaplarının Ayrı Ayrı Okunması, Görüşülmesi, Onaya Sunulması ve Karara Bağlanması,6 - 2019 Yılı Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Üyelerinin Ayrı Ayrı İbralarının Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,7 - 2019 Yılı Hesap Dönemi Kâr Dağıtımı ile İlgili Yönetim Kurulu Teklifinin ve Kâr Dağıtım Tarihinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,8 - İlgili Mevzuat Hükümleri Uyarınca Yönetim Kurulu Üye Sayısının ve Görev Sürelerinin Tespiti ile Yönetim Kurulu Üyeliklerine Yapılacak Seçimin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Belirlenmesi Hususunun Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,10 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde Belirtilen İşleri Yapabilmeleri İçin İzin Verilmesi Hususunun Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu Gereği 2020 Yılı Hesap ve İşlemlerinin Denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Seçimine İlişkin Teklifinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,12 - Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile Elde Edilen Gelir veya Menfaatlere İlişkin Genel Kurul'a Bilgi Sunulması,13 - 2019 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlara İlişkin Genel Kurul'a Bilgi Sunulması ve 01.01.2020 – 31.12.2020 Hesap Döneminde Yapılacak Bağışların Sınırının Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) Uyarınca Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Pay Geri Alım Programı'nın Onaylanmasının ve Yönetim Kurulu'nun Yetkilendirilmesinin Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,15 - Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Alınan kararlar, ekte yer alan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı dosyasında sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Erdemir Ordinary General Assembly Meeting Minutes 14 07 2020.pdf - TutanakEK: 2 Erdemir 2019 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEK: 3 Erdemir 2019 Profit Distribution Table.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEK: 4 Pay Geri Alım Programı İmzalı.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEK: 5 Share Buy-Back Program.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEK: 6 ERDEMİR - hazır bulunanlar listesi_14072020.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 7 Erdemir GK Toplantı Tutanağı Final 1.pdf - TutanakEK: 8 ERDEMİR - list of attendees_14072020.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk Açıklamalar2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi, 2019 Yılı Kar Dağıtım Tablosu ve Pay Geri Alım Programı ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859984BIST