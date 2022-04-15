***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantı Kararlarının TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 22.02.2022Genel Kurul Tarihi 17.03.2022Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 16.03.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ATAŞEHİRAdres Barbaros Mahallesi Ardıç Sokak No: 6 Ataşehir/İstanbul, OYAK Maden Metalürji Merkez Binası Konferans SalonuGündem Maddeleri1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın Oluşturulması ve Saygı Duruşu,2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Sair Evrakın İmzalanması Hususunda Toplantı Başkanlığı'na Yetki Verilmesi,3 - 2021 Yılı Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Okunması ve Görüşülmesi,4 - 2021 Yılı Hesap Dönemi Bağımsız Denetim Raporu'nun Okunması,5 - 2021 Yılı Hesap Dönemi Finansal Durum Tablosu, Kâr ve Zarar Hesaplarının Ayrı Ayrı Okunması, Görüşülmesi, Onaya Sunulması ve Karara Bağlanması,6 - 2021 Yılı Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Üyelerinin Ayrı Ayrı İbralarının Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,7 - 2021 Yılı Hesap Dönemi Kâr Dağıtımı ile İlgili Yönetim Kurulu Teklifinin ve Kâr Dağıtım Tarihinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,8 - İlgili Mevzuat Hükümleri Uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Görev Sürelerinin Tespitinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Belirlenmesi Hususunun Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,10 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde Belirtilen İşleri Yapabilmeleri İçin İzin Verilmesi Hususunun Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu Gereği 2022 Yılı Hesap ve İşlemlerinin Denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Seçimine İlişkin Teklifinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,12 - Kayıtlı Sermaye Tavanı Aynı Miktarda Kalmak Üzere, Yönetim Kurulu'na 2022-2026 Yılları (5 Yıl) İçin Geçerli Olacak Şekilde Sermaye Artırım Yetkisi Verilmesi Amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7'nci Maddesinde Yapılacak Değişikliklerin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,13 - Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile Elde Edilen Gelir veya Menfaatlere İlişkin Genel Kurul'a Bilgi Sunulması,14 - 2021 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlara İlişkin Genel Kurul'a Bilgi Sunulması ve 01.01.2022 – 31.12.2022 Hesap Döneminde Yapılacak Bağışların Sınırının Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,15 - Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Alınan kararlar, ekte yer alan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı dosyasında sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 14.04.2022Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Erdemir Genel Kurul Toplantı Tutanağı 17.03.2022.pdf - TutanakEK: 2 Erdemir Hazır Bulunanlar Listesi 17.03.2022.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 3 Erdemir 2021 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEK: 4 Erdemir Ordinary General Assembly Meeting Minutes 17.03.2022.pdf - TutanakEK: 5 Erdemir List of Attendees 17.03.2022.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 6 Erdemir 2021 Profit Distribution Table.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 17.03.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 14.04.2022 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021250BIST