***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
15.06.2020 15:11
***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
14 Haziran 2020 tarihinde ulusal basında çıkan haberlerde, Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı'nın Şirketimiz hakkında açıklamaları yer almıştır. Bu kapsamda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) 9. Maddesi doğrultusunda açıklama yapılmaktadır. 11 Haziran 2020 tarihinde Şirketimize Karadeniz Ereğli Belediyesi tarafından İmar Kanunu m. 42 kapsamında 5 ayrı tutanak ile toplam 139.126.896,09 TL tutarında para cezası tebliğ edilmiştir. Şirketimiz vergi ve diğer tüm yükümlülüklerini zamanlı ve kanunlara tam uyumlu olarak yerine getirmektedir. Söz konusu uygulamanın hukuka ve ilgili mevzuata uygun olmadığı değerlendirildiğinden konuya ilişkin Şirketimiz tarafından hukuki süreç başlatılacak olup ilgili gelişmeler Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden kamuoyu ile paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851194
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