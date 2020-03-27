***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
27.03.2020 18:50
***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
Şirketimizin 27 Mart 2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile COVID-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle, hastalığın ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair alınacak tedbirlere yönelik tavsiyeler çerçevesinde Şirketimiz 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 31 Mart 2020 tarihinde yapılacağına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 05 Mart 2020 tarih ve 9681 sayılı kararının iptaline ve 2019 yılına ait Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın daha sonra belirlenecek ileri bir tarihte yapılmasına karar verilmiştir.
İptal Edilen Süreç
Genel Kurul
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833006
BIST
18:0588.125
En Yüksek
|Değişim
|: -3,72%
|| -3.402,55
|Açılış
|: 91.834
|
|Önceki Kapanış
|: 91.528
|
92.299
En Düşük
88.125
18:056,4596
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0641
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,4713
En Düşük
6,3903
18:057,1550
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 0,0952
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1654
En Düşük
7,0479
18:05338,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 2,60
|Açılış
|: 338,10
|
|Önceki Kapanış
|: 335,50
|
338,74
En Düşük
333,90
BIST En Aktif Hisseler
|BNTAS
|2,42
|47.268.423
|% 10,00
|
|SASA
|7,26
|219.623.200
|% 10,00
|
|PGSUS
|34,54
|376.437.090
|% 10,00
|
|TUCLK
|3,30
|22.058.889
|% 10,00
|
|COSMO
|2,20
|90.554
|% 10,00
|
|MPARK
|13,77
|50.689.930
|% -10,00
|
|ORMA
|3,51
|45.442
|% -10,00
|
|FRIGO
|8,46
|274.396
|% -10,00
|
|DARDL
|4,08
|798.504
|% -9,93
|
|RTALB
|5,76
|6.546.327
|% -9,86
|
|THYAO
|8,86
|1.575.064.230
|% -4,22
|
|GARAN
|7,88
|975.622.112
|% -0,76
|
|ASELS
|23,12
|741.070.388
|% -4,70
|
|ECILC
|5,08
|642.623.006
|% 4,74
|
|KOZAA
|8,89
|376.517.291
|% -9,38
|
|IHLGM
|0,90
|178.760.136
|% 7,14
|
|THYAO
|8,86
|1.575.064.230
|% -4,22
|
|IHLAS
|0,47
|78.956.110
|% 2,17
|
|ODAS
|1,27
|190.668.212
|% -4,51
|
|YKBNK
|1,88
|251.427.146
|% -3,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9896
|8,0297
|% 2,67
|
|Frank
|6,7355
|6,7761
|% 1,84
|
|Riyal
|1,7148
|1,7234
|% 0,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.626
|1.628
|-2,70
|
|Altın Gr.
|337
|337
|1,87
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,37
|14,40
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|2,98
|3,00
|0,03
|
|B. Petrol
|24,58
|24,58
|-1,76
|