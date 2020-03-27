***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniŞirketimizin 27 Mart 2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile COVID-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle, hastalığın ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair alınacak tedbirlere yönelik tavsiyeler çerçevesinde Şirketimiz 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 31 Mart 2020 tarihinde yapılacağına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 05 Mart 2020 tarih ve 9681 sayılı kararının iptaline ve 2019 yılına ait Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın daha sonra belirlenecek ileri bir tarihte yapılmasına karar verilmiştir.İptal Edilen SüreçGenel Kurulhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833006BIST