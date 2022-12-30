***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( İhraç Belgesi
30.12.2022 18:55
***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
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Hayır (No)
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01.12.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01 Aralık 2022 tarihli özel durum açıklamasında, Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) borçlanma aracı ihracına ilişkin onay için başvuru yapıldığı belirtilmişti. Söz konusu başvuru SPK tarafından 29 Aralık 2022 tarihinde onaylanmıştır. Onaylanan ihraç belgesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091641
BIST
18:055.509
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1.098,43
En Düşük
1.088,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSTL
|37,84
|80.563.883
|% 10,00
|
|UZERB
|187,00
|14.448.371
|% 10,00
|
|SANEL
|22,88
|10.218.240
|% 10,00
|
|TERA
|19,48
|3.756.289
|% 9,99
|
|SAMAT
|19,32
|97.725.151
|% 9,96
|
|PRDGS
|10,00
|435.661.612
|% -9,99
|
|ULUFA
|10,37
|76.759.777
|% -9,98
|
|BRKVY
|35,46
|425.039.835
|% -9,95
|
|EMKEL
|5,31
|40.549.636
|% -5,35
|
|HEKTS
|37,62
|409.657.230
|% -5,33
|
|ASELS
|62,15
|11.039.740.439
|% 5,70
|
|THYAO
|140,90
|7.185.286.509
|% -0,98
|
|TCELL
|37,88
|5.751.903.121
|% -0,84
|
|TUPRS
|529,90
|5.538.208.863
|% 4,62
|
|PETKM
|19,96
|5.075.514.612
|% 0,50
|
|EKGYO
|8,73
|4.805.348.028
|% 1,28
|
|DOHOL
|10,58
|3.924.080.426
|% 4,34
|
|YKBNK
|11,81
|3.329.174.793
|% -1,58
|
|ISCTR
|12,77
|3.307.885.736
|% -1,16
|
|PETKM
|19,96
|5.075.514.612
|% 0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|18,7075
|18,7093
|% 0,02
|
|Euro
|20,0183
|20,0383
|% 0,25
|
|Sterlin
|22,5318
|22,6448
|% 0,11
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|Frank
|20,1893
|20,3109
|% -0,01
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|Riyal
|4,9632
|4,9881
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.819
|1.820
|4,84
|
|Altın Gr.
|1.093
|1.093
|1,85
|
|Cumhuriyet
|7.362
|7.473
|36,00
|
|Tam
|7.380
|7.447
|14,00
|
|Yarım
|3.574
|3.640
|7,00
|
|Çeyrek
|1.792
|1.819
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,80
|23,83
|-0,09
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|Gümüş Gr.
|14,27
|14,29
|-0,09
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|B. Petrol
|84,33
|84,33
|0,87
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