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***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

11.08.2022 18:11
***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Edilmesi Hakkında Karar Alınması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 11.08.2022
İhraç Tavanı Tutarı 2.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 11 Ağustos 2022 tarih ve 9847 sayılı kararına istinaden, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Borçlanma Senedi İhracı" başlıklı 9. maddesi ve Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca, Şirketimizin Türk Lirası cinsinden toplam 2.000.000.000 TL (İkiMilyarTürkLirası) tutarına kadar, bir veya birden fazla defada ve yurt içinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satılacak şekilde borçlanma aracı ihraç etmesi, borçlanma araçlarının vadesinin 48 ayı aşmayacak şekilde belirlenmesi, borçlanma araçlarının piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu veya kupon ödemeli olarak ihraç edilmesi, borçlanma araçlarının faiz oranlarının değişken veya sabit faizli olarak belirlenmesi ve borçlanma aracı ihracı için ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesi hususlarında Finansal Yönetim ve Mali İşler Grup Başkan Yardımcılığı'nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054709


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Yarım 3.378 3.423 9,00  
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