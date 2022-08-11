***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
11.08.2022 18:11
***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Edilmesi Hakkında Karar Alınması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 11.08.2022
İhraç Tavanı Tutarı 2.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 11 Ağustos 2022 tarih ve 9847 sayılı kararına istinaden, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Borçlanma Senedi İhracı" başlıklı 9. maddesi ve Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca, Şirketimizin Türk Lirası cinsinden toplam 2.000.000.000 TL (İkiMilyarTürkLirası) tutarına kadar, bir veya birden fazla defada ve yurt içinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satılacak şekilde borçlanma aracı ihraç etmesi, borçlanma araçlarının vadesinin 48 ayı aşmayacak şekilde belirlenmesi, borçlanma araçlarının piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu veya kupon ödemeli olarak ihraç edilmesi, borçlanma araçlarının faiz oranlarının değişken veya sabit faizli olarak belirlenmesi ve borçlanma aracı ihracı için ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesi hususlarında Finansal Yönetim ve Mali İşler Grup Başkan Yardımcılığı'nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054709
BIST
18:052.868
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 38,86
|Açılış
|: 2.847
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
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2.878
En Düşük
2.835
18:0517,9658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0968
|Açılış
|: 17,9900
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|Önceki Kapanış
|: 17,9750
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17,9674
En Düşük
17,8065
18:0518,5695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,1547
|Açılış
|: 18,6100
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|Önceki Kapanış
|: 18,5400
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18,6241
En Düşük
18,3586
18:051.032,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 2,95
|Açılış
|: 1.032,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.038,94
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BARMA
|43,56
|7.553.260
|% 10,00
|
|ASUZU
|291,00
|130.375.647
|% 9,98
|
|GSRAY
|5,99
|539.358.728
|% 9,91
|
|DMSAS
|5,77
|65.360.305
|% 9,90
|
|KIMMR
|4,24
|42.229.129
|% 9,84
|
|PAMEL
|187,20
|18.386.890
|% -10,00
|
|KZBGY
|31,40
|76.976.690
|% -9,98
|
|TIRE
|19,84
|266.722.974
|% -9,98
|
|CMENT
|39,16
|971.902
|% -9,98
|
|OLMK
|11,75
|64.961.629
|% -8,20
|
|THYAO
|61,40
|8.390.346.995
|% 2,08
|
|AKBNK
|10,07
|3.407.636.761
|% 2,76
|
|YKBNK
|5,62
|2.665.341.359
|% 3,88
|
|SASA
|52,70
|2.338.240.334
|% -0,19
|
|GARAN
|18,07
|2.101.781.494
|% 8,20
|
|EKGYO
|3,65
|1.856.563.854
|% 0,55
|
|YKBNK
|5,62
|2.665.341.359
|% 3,88
|
|DOHOL
|4,47
|1.660.835.527
|% 6,68
|
|AKBNK
|10,07
|3.407.636.761
|% 2,76
|
|ISCTR
|6,15
|2.021.339.812
|% 1,82
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9570
|17,9658
|% 0,54
|
|Euro
|18,5584
|18,5695
|% 0,84
|
|Sterlin
|21,8526
|21,9622
|% 0,40
|
|Frank
|19,0201
|19,1347
|% 0,74
|
|Riyal
|4,7660
|4,7899
|% 0,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|-3,55
|
|Altın Gr.
|1.035
|1.035
|5,56
|
|Cumhuriyet
|6.919
|7.024
|9,00
|
|Tam
|6.934
|7.002
|18,00
|
|Yarım
|3.378
|3.423
|9,00
|
|Çeyrek
|1.694
|1.711
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,40
|20,43
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,82
|11,84
|-0,00
|
|B. Petrol
|98,51
|98,51
|1,11
|