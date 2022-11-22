***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
22.11.2022 18:11
***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Edilmesi Hakkında Karar Alınması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 22.11.2022
İhraç Tavanı Tutarı 10.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22 Kasım 2022 tarih ve 9860 sayılı kararına istinaden, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Borçlanma Senedi İhracı" başlıklı 9. maddesi ve Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca, Şirketimizin Türk Lirası cinsinden toplam 10.000.000.000 TL (OnMilyarTürkLirası) tutarına kadar, bir veya birden fazla defada ve yurt içinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli satış yoluyla borçlanma aracı ihraç etmesi, borçlanma araçlarının vadesinin 48 ayı aşmayacak şekilde belirlenmesi, borçlanma araçlarının piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu veya kupon ödemeli olarak ihraç edilmesi, borçlanma araçlarının faiz oranlarının değişken veya sabit faizli olarak belirlenmesi ve borçlanma aracı ihracı için ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesi hususlarında Finansal Yönetim ve Mali İşler Grup Başkan Yardımcılığı'nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081638
BIST
18:054.781
En Yüksek
|Değişim
|: 4,60%
|| 210,42
|Açılış
|: 4.567
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.781
En Düşük
4.567
18:0518,6183
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0023
|Açılış
|: 18,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6504
En Düşük
18,5797
18:0519,1307
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0563
|Açılış
|: 19,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,1780
En Düşük
19,0421
18:051.042,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,19
|Açılış
|: 1.042,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.040,81
|
1.048,15
En Düşük
1.038,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HEKTS
|41,14
|4.780.037.562
|% 10,00
|
|IMASM
|169,40
|45.420.430
|% 10,00
|
|PRDGS
|13,86
|121.672.585
|% 10,00
|
|RNPOL
|22,00
|88.071.719
|% 10,00
|
|UZERB
|68,75
|683.306
|% 10,00
|
|COSMO
|85,60
|6.491.029
|% -9,99
|
|SILVR
|17,34
|24.085.572
|% -9,97
|
|MZHLD
|153,00
|148.139.156
|% -9,68
|
|KERVN
|1,15
|3.148.172
|% -9,45
|
|SUMAS
|104,70
|1.158.896
|% -4,82
|
|THYAO
|111,20
|10.175.313.650
|% 4,02
|
|EREGL
|40,70
|9.540.905.656
|% 7,96
|
|KRDMD
|13,63
|6.726.519.319
|% 3,65
|
|YKBNK
|11,53
|5.273.203.978
|% 1,05
|
|SASA
|149,40
|5.238.215.432
|% 9,93
|
|EKGYO
|6,09
|5.121.624.354
|% 5,36
|
|KRDMD
|13,63
|6.726.519.319
|% 3,65
|
|YKBNK
|11,53
|5.273.203.978
|% 1,05
|
|ISCTR
|10,12
|3.735.615.136
|% 3,79
|
|SKBNK
|2,49
|784.769.122
|% 1,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6014
|18,6183
|% -0,01
|
|Euro
|19,1136
|19,1307
|% 0,30
|
|Sterlin
|22,0170
|22,1274
|% 0,35
|
|Frank
|19,4365
|19,5536
|% 0,52
|
|Riyal
|4,9363
|4,9611
|% -0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.742
|2,52
|
|Altın Gr.
|1.042
|1.042
|1,41
|
|Cumhuriyet
|6.982
|7.087
|-10,00
|
|Tam
|6.983
|7.063
|-9,00
|
|Yarım
|3.392
|3.453
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.691
|1.726
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,98
|21,02
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|12,56
|12,58
|0,10
|
|B. Petrol
|89,51
|89,51
|2,06
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59TUPRS
Yüzde 8.53 oranında artışla 469.70 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 255, 810 adet işlem
-
17:58LIDER
Yüzde 8.81 oranında artışla 57.45 lira fiyatla işlem gören hissede 336, 949 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 206, 77 artarak (% 4.18 ) 5, 152
-
17:56
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EREGL, THYAO, KRDMD
-
17:56XU100
Endeks 4, 757 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 08 üstünde . İşlem hacmi 117, 005.00 milyon TL de