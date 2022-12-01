***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
01.12.2022 18:17
***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 22.11.2022
İhraç Tavanı Tutarı 10.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 01.12.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 22 Kasım 2022 tarihli özel durum açıklamasında bildirilen borçlanma aracı ihracına ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu başvurusu 01 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083733
BIST
18:055.046
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 68,55
|Açılış
|: 5.046
|
|Önceki Kapanış
|: 4.978
|
5.092
En Düşük
5.002
18:0518,6340
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0022
|Açılış
|: 18,6930
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,6918
En Düşük
18,5805
18:0519,5634
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,1659
|Açılış
|: 19,5900
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|Önceki Kapanış
|: 19,3400
|
19,6338
En Düşük
19,3596
18:051.077,17
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 16,94
|Açılış
|: 1.077,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,23
|
1.080,95
En Düşük
1.057,29
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KOZAL
|404,80
|4.552.405.933
|% 10,00
|
|ADEL
|78,65
|23.877.585
|% 10,00
|
|BRLSM
|15,29
|261.147.758
|% 10,00
|
|AKMGY
|81,95
|29.072.552
|% 10,00
|
|CMENT
|84,15
|2.568.758
|% 10,00
|
|YONGA
|41,06
|3.324.551
|% -9,96
|
|EUYO
|4,49
|10.888.252
|% -8,55
|
|KERVN
|1,17
|647.969
|% -7,87
|
|KENT
|201,30
|4.338.454
|% -7,24
|
|KGYO
|29,80
|83.346.532
|% -6,52
|
|THYAO
|124,40
|9.113.075.868
|% 3,67
|
|KRDMD
|15,34
|6.250.075.382
|% 4,14
|
|EREGL
|42,48
|5.817.817.615
|% -0,42
|
|SISE
|39,46
|4.904.513.208
|% 0,92
|
|PETKM
|18,04
|4.797.383.309
|% 0,84
|
|EKGYO
|7,14
|3.445.215.506
|% 3,63
|
|SKBNK
|2,73
|1.144.525.890
|% 0,74
|
|KRDMD
|15,34
|6.250.075.382
|% 4,14
|
|ISCTR
|10,86
|4.288.059.060
|% 4,83
|
|YKBNK
|11,84
|4.235.922.400
|% -1,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6257
|18,6340
|% 0,01
|
|Euro
|19,5511
|19,5634
|% 0,86
|
|Sterlin
|22,7792
|22,8934
|% 1,73
|
|Frank
|19,7622
|19,8812
|% 0,72
|
|Riyal
|4,9412
|4,9659
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|28,17
|
|Altın Gr.
|1.077
|1.077
|16,94
|
|Cumhuriyet
|7.137
|7.245
|132,00
|
|Tam
|7.182
|7.250
|95,00
|
|Yarım
|3.483
|3.544
|46,00
|
|Çeyrek
|1.747
|1.772
|24,00
|
|Gümüş.Ons
|22,44
|22,49
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|13,44
|13,45
|0,16
|
|B. Petrol
|88,73
|88,73
|1,76
|
Seans Raporu
18:05
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17:59SNICA
Yüzde 9.99 oranında artışla 35.46 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 905, 444 adet işlem
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17:58XU100
Endeks 5, 035 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 16 üstünde . İşlem hacmi 109, 371.00 milyon TL de
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Yüzde 6.88 oranında artışla 66.00 lira fiyatla işlem gören hissede 96, 664 adet işlem
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