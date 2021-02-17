Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

17.02.2021 18:38



***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kar Payı Dağıtım Tarihine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 11.02.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 17.03.2021
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni Erdemir'in dağıtılacak karının içinde yer alan İsdemir geçmiş yıllar vergiye tabi kazançlarının tamamı, Gelir Vergisi Kanunu (GVK) Geçici 61. Madde uyarınca %19,8 oranında gelir vergisi tevkifatına tabi tutulduğundan anılan bu kazançların Erdemir tarafından hissedarlara dağıtımında GVK Geçici 62.Madde uyarınca kar dağıtımına bağlı vergi kesintisi yapılmamaktadır.

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREERGL00017 Peşin 1,8500000 185 14,806389 1,5760818 157,60818
B Grubu, EREGL, TRAEREGL91G3 Peşin 1,8500000 185 14,806389 1,5760818 157,60818

Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)

Peşin 24.03.2021 26.03.2021 25.03.2021

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREERGL00017 0 0
B Grubu, EREGL, TRAEREGL91G3 0 0

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 17 Şubat 2021 tarihli 9753 No'lu Yönetim Kurulu Kararı ile 2020 yılı hesap dönemi kâr dağıtımının tek seferde yapılması ve kâr dağıtım tarihinin 24 Mart 2021 olarak belirlenmesi hususlarının, 17 Mart 2021 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Erdemir 2020 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf
EK: 2 Erdemir 2020 Profit Distribution Table.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 3.500.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 2.092.328.797
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi -

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 5.456.829.277 3.613.954.624
4. Vergiler ( - ) 2.147.735.825 665.703.134
5. Net Dönem Kârı 3.309.093.452 2.948.251.490
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 3.309.093.452 2.948.251.490
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 18.541.473 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 3.327.634.925 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 3.024.175.865 0
* Nakit 3.024.175.865 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 284.917.587 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 0 0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 3.795.906.549 0

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 0,11 0 0 1,576 157,61
B Grubu 5.516.286.310,79 0 166,7 1,576 157,61
TOPLAM 5.516.286.310,9 0 166,7 1,576 157,61

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910545


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.541
Değişim :  -0,14% |  -2,23
Açılış :  1.550  
Önceki Kapanış :  1.543  
En Yüksek
1.553 En Düşük
1.530
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ATEKS 59,95 18.286.717 % 10,00  
MERIT 234,30 879.797 % 10,00  
ARZUM 25,98 157.149.914 % 9,99  
SAYAS 14,97 22.999.758 % 9,99  
ISKPL 42,52 457.446.159 % 9,98  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 6,9885 6,9969 % 0,06  
Euro 8,4128 8,4239 % -0,58  
Sterlin 9,6408 9,6891 % -0,55  
Frank 7,7415 7,7881 % -0,80  
Riyal 1,8565 1,8658 % -0,10  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.773 1.773 -22,36  
Altın Gr. 399 399 -4,91  
Cumhuriyet 2.667 2.707 -24,00  
Tam 2.653 2.722 -21,32  
Yarım 1.282 1.317 -10,31  
Çeyrek 643 658 -5,16  
Gümüş.Ons 27,02 27,05 -0,18  
Gümüş Gr. 6,06 6,07 -0,06  
B. Petrol 63,62 63,62 0,27  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru