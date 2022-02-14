***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
14.02.2022 18:04
***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2022
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 7.000.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 7.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 14.02.2022
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 14 Şubat 2022 tarih ve 9820 sayılı Kararı ile
- Şirketimizin A Grubu hissesi üzerinde intifa hakkı sahibi olan T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 24.01.2022 tarih ve 31388994-102 [İ025]/24271 sayılı yazısıyla uygun görülen ve ekli tadil metninde yer alan Yönetim Kurulu'na verilen sermaye artırım yetkisinin 2021 yılı sonu itibariyle sona ermiş olması nedeniyle, 7.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı aynı miktarda kalmak üzere, Yönetim Kurulu'na 2022-2026 yılları için (5 yıl) geçerli olacak şekilde sermaye artırım yetkisi verilmesi hakkında Esas Sözleşme'nin 7. maddesindeki değişikliğin yapılmasına,
- Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmasına,
- Alınacak izinlere göre kesinleşecek olan Esas Sözleşme değişikliğinin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulmasına,
karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001611
BIST