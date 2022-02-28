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***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

28.02.2022 18:38
***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Tarihine İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2022
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 7.000.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 7.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 14.02.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 28.02.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 17.03.2022

Ek Açıklamalar
14.02.2022 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 7'nci maddesinin tadiline Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.02.2022 tarih ve E-29833736-110.03.03-17920 sayılı yazısı ile onay verilmiştir. 7.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı aynı miktarda kalmak üzere, Yönetim Kurulu'na 2022-2026 yılları için (5 yıl) geçerli olacak şekilde sermaye artırım yetkisi verilmesi hakkında onay verilen tadil metni ekte yer almaktadır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005340


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