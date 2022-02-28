***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Tarihine İlişkin SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2022İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 7.000.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 7.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7SPK Başvuru Tarihi 14.02.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 28.02.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 17.03.2022Ek Açıklamalar14.02.2022 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 7'nci maddesinin tadiline Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.02.2022 tarih ve E-29833736-110.03.03-17920 sayılı yazısı ile onay verilmiştir. 7.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı aynı miktarda kalmak üzere, Yönetim Kurulu'na 2022-2026 yılları için (5 yıl) geçerli olacak şekilde sermaye artırım yetkisi verilmesi hakkında onay verilen tadil metni ekte yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005340BIST