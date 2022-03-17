***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Tarihine İlişkin Genel Kurul OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2022İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 7.000.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 7.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7SPK Başvuru Tarihi 14.02.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 28.02.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 17.03.2022Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiEk Açıklamalar28.02.2022 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan, 7.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı aynı miktarda kalmak üzere, Yönetim Kurulu'na 2022-2026 yılları için (5 yıl) geçerli olacak şekilde sermaye artırım yetkisi verilmesi hakkında Esas Sözleşme'nin 7'nci maddesinin tadili hususu 17 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülerek onaylanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Tadili_Onaylı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011233BIST