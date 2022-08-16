***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.09.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Investors Service tarafından Türkiye'nin kredi notunun "B2"den "B3"e düşürülmesi ve "negatif" olan görünümün "durağan" olarak değiştirmesini takiben, Şirketimizin "B2" olan kredi notu "B3"e düşürülmüş ve not görünümü "negatif"ten "durağan"a revize edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055972BIST