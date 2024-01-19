***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.08.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Investors Service tarafından Türkiye'nin "B3" olan kredi notunun teyit edilmesi ve "durağan" olan görünümün "pozitif" olarak değiştirilmesini takiben, Şirketimizin "B3" olan kredi notu teyit edilmiş ve not görünümü "durağan"dan "pozitif"e revize edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241776BIST