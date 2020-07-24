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***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

24.07.2020 15:48
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***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )

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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.07.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
22/05/2020
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
22/05/2021
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
24/07/2020
Açıklama

Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Raporu tamamlanmış olup, Şirketimizin 9,49 (%94,86) olan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu 24 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla 9,52 (%95,23)'ye yükselmiştir.  Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Raporu ekte yer almaktadır. Ayrıca bu rapora Şirketimizin internet sitesinden (www.erdemir.com.tr) ulaşılabilir.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu

Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
94,08 96,67 96,98 94,26 95,23




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861632


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Frank 7,3797 7,4241 % 0,23  
Riyal 1,8207 1,8298 % 0,12  
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Altın Gr. 417 417 1,60  
Cumhuriyet 2.716 2.739 14,90  
Tam 2.798 2.812 17,30  
Yarım 1.358 1.375 7,50  
Çeyrek 681 688 3,70  
Gümüş.Ons 22,60 22,64 0,01  
Gümüş Gr. 4,97 4,97 -0,00  
B. Petrol 43,53 43,53 0,20  
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