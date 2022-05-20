***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
20.05.2022 18:14
***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
20/05/2022
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
20/05/2023
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
Açıklama
Şirketimiz ve "Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş." arasındaki Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Sözleşmesi'nin yenilenmesine karar verilmiştir. 20 Mayıs 2022 tarihinde yürürlüğe girecek olan sözleşmenin geçerlilik süresi bir yıldır.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031543
BIST
18:052.372
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|KAPLM
|66,00
|17.284.097
|% 10,00
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|IMASM
|46,90
|20.055.587
|% 9,99
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|PRKAB
|34,86
|91.325.170
|% 9,97
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|DAGHL
|23,68
|1.934.818
|% 9,94
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|NUGYO
|6,20
|119.932.091
|% 9,93
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|ORCAY
|19,71
|249.071.104
|% -10,00
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|UFUK
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|1.204.427
|% -10,00
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|ULUSE
|176,00
|77.650.811
|% -8,33
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|SMRTG
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|3.551.688.376
|% 2,43
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|THYAO
|42,86
|2.797.038.138
|% 1,08
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|SISE
|19,42
|1.862.960.415
|% -2,46
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|AKBNK
|8,04
|1.686.066.106
|% -0,86
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|YKBNK
|4,33
|1.566.112.231
|% -1,37
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|EKGYO
|2,63
|681.140.631
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|GARAN
|16,25
|4.002.770.588
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|AKBNK
|8,04
|1.686.066.106
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|SKBNK
|1,20
|238.830.483
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|18:05
|Alış
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|Dolar
|15,8853
|15,9181
|% 0,48
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|Euro
|16,7408
|16,8148
|% -0,13
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|Sterlin
|19,7778
|19,8770
|% 0,17
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|Frank
|16,2379
|16,3357
|% -0,11
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|Riyal
|4,2269
|4,2481
|% 0,16
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|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.843
|1.843
|1,24
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|Altın Gr.
|941
|941
|0,55
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|Cumhuriyet
|6.237
|6.331
|-18,00
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|Tam
|6.205
|6.361
|-40,28
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|Yarım
|2.999
|3.077
|-19,49
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|Çeyrek
|1.504
|1.539
|-9,75
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|Gümüş.Ons
|21,70
|21,73
|-0,21
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|Gümüş Gr.
|11,08
|11,09
|-0,11
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|B. Petrol
|113
|113
|0,49
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