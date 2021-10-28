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***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler

28.10.2021 16:01



***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )

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Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Dava Açılma Tarihi
05.10.2012
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
31.10.2012
Davanın Konusu
Tazminat
Karşı Taraf(lar)
Tata Steel International (North America) Ltd. (eski unvanı Corus International Trading Ltd.)
Davanın Tutarı
8.668.800 TL
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,01
İlgili Mahkeme ve Dosya No
Karadeniz Ereğli 2. Asliye Hukuk Mahkemesi / 2013/63 E.
Davanın Duruşma Tarihi
-
Alınan Karar
-
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
07.12.2021
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
77.143.460 TL
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar

Merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nin Illinois eyaletinde bulunan Corus International Trading Ltd. Şirketi -yeni unvanı Tata Steel International (North America) Ltd.- ile Şirketimiz arasında 2008 yılında bir sözleşme akdedilmiştir. Şirketimiz bu sözleşmeden doğan tüm edimlerini 2009 yılının Ocak ve Şubat aylarında ifa etmiştir. Corus International Trading Ltd. Şirketi, Şirketimiz'den temin ettiği ürünleri üçüncü kişilere satmış ancak daha sonra, bunlar tarafından kendisine bir takım tazminat talepleri yöneltildiğini, bu taleplerin bir kısmının Erdemir tarafından karşılanması gerektiğini ileri sürmüştür. Taraflar, konu hakkında, tam bir mutabakata varamamış ve müteakiben Corus International Trading Ltd. Şirketi ABD'nin Illinois Eyaleti Bölge Mahkemesi'nde Şirketimiz'e karşı ferileriyle birlikte 4.800.000,00 USD tutarlı bir tazminat davası açmıştır. Bu davaya ilişkin KAP açıklaması Şirketimiz'ce 17.08.2010 tarihinde yapılmıştır.  Söz konusu davanın, mahkemesince yetki yönünden reddedilmesinin ardından bu kez Tata Steel International (North America) Ltd. Şirketi tarafından Texas Eyaleti Bölge Mahkemesi'nde yeniden dava açılmıştır. Bu duruma ilişkin KAP açıklaması Şirketimiz'ce 24.08.2011 tarihinde ilgili davanın mahkemesince yine yetki yönünden reddedilmiş olduğu ise 16.07.2012 tarihinde KAP açıklamaları ile kamuoyuna bildirilmiştir. Corus International Trading Ltd. Şirketi -yeni unvanı Tata Steel International (North America) Ltd. tarafından yine aynı iddialar ve taleplerle Ankara 14. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde Şirketimiz'e karşı ferileriyle birlikte 8.668.800 TL (4.800.000,00 USD) tutarlı bir tazminat davası açılmış olduğu bilgisi 31.10.2012 tarihinde Şirketimiz'e yapılan tebligat ile öğrenilmiştir.  Yapılan yargılama sonucunda, Mahkeme yetkisizlik nedeniyle davanın usulden reddine karar vererek, dosyayı Karadeniz Ereğli 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne göndermiştir. Devam etmekte olan davanın 28 Kasım 2017 tarihinde yapılan duruşmasında, Kdz. Ereğli 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, Şirketimiz aleyhine davanın kısmen kabulüne karar vermiş olup Şirketimiz tarafından söz konusu karara karşı istinaf yoluna başvurulmuştur. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Hukuk Dairesi'nin kararı ile Kdz. Ereğli 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararı ortadan kaldırılmış olup dosya, kararın gerekçeli olarak yazıldıktan sonra Bölge Adliye Mahkemesi'ne yeniden gönderilmek üzere Kdz. Ereğli 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne gönderilmiştir. 28 Ekim 2021 tarihli duruşmada yargılamanın 7 Aralık 2021 tarihine bırakılmasına karar verimiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973222


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