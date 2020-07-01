***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.06.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimize Karadeniz Ereğli Belediyesi tarafından İmar Kanunu m. 42 kapsamında para cezası uygulandığı, 15 Haziran 2020 tarihinde yapılan KAP özel durum açıklaması ile kamuoyuyla paylaşılmıştır. Söz konusu uygulamanın yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle Şirketimiz tarafından gerekli davalar açılmış olup, söz konusu davalarda Zonguldak İdare Mahkemesi tarafından yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir. İlgili gelişmeler Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden kamuoyu ile paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853789BIST