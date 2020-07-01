***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.07.2020 18:13
***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimize Karadeniz Ereğli Belediyesi tarafından İmar Kanunu m. 42 kapsamında para cezası uygulandığı, 15 Haziran 2020 tarihinde yapılan KAP özel durum açıklaması ile kamuoyuyla paylaşılmıştır. Söz konusu uygulamanın yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle Şirketimiz tarafından gerekli davalar açılmış olup, söz konusu davalarda Zonguldak İdare Mahkemesi tarafından yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir. İlgili gelişmeler Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden kamuoyu ile paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853789
BIST
18:05115.315
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -1.209,80
|Açılış
|: 117.168
|
|Önceki Kapanış
|: 116.525
|
117.358
En Düşük
115.123
18:056,8556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0026
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8600
|
6,8574
En Düşük
6,8437
18:057,7240
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0260
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,7294
En Düşük
7,6689
18:05388,52
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -3,94
|Açılış
|: 388,52
|
|Önceki Kapanış
|: 392,46
|
394,40
En Düşük
388,29
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|3,63
|13.686.770
|% 10,00
|
|AYEN
|6,06
|113.300.278
|% 9,98
|
|KENT
|565,10
|13.786.537
|% 9,98
|
|AKMGY
|39,92
|4.656.408
|% 9,97
|
|CMBTN
|66,20
|16.428.177
|% 9,97
|
|ISBTR
|49.000,00
|706.323
|% -8,11
|
|ULAS
|5,42
|7.329.564
|% -7,98
|
|UZERB
|5,02
|178.280
|% -7,04
|
|MERIT
|23,50
|89.130
|% -6,00
|
|GLRYH
|13,28
|18.168.609
|% -5,75
|
|KRDMD
|3,23
|2.131.426.677
|% -0,62
|
|GARAN
|8,30
|1.327.592.830
|% -1,89
|
|ASELS
|32,76
|1.309.038.718
|% 0,86
|
|THYAO
|12,30
|1.294.980.700
|% -1,76
|
|ODAS
|2,53
|1.070.837.183
|% 2,02
|
|KRDMD
|3,23
|2.131.426.677
|% -0,62
|
|EKGYO
|2,02
|998.850.353
|% -1,46
|
|ODAS
|2,53
|1.070.837.183
|% 2,02
|
|DOHOL
|2,19
|833.363.813
|% 4,29
|
|SKBNK
|1,50
|495.627.629
|% 3,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5128
|8,5554
|% 0,45
|
|Frank
|7,2243
|7,2678
|% 0,26
|
|Riyal
|1,8220
|1,8311
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.763
|-17,62
|
|Altın Gr.
|388
|389
|-3,94
|
|Cumhuriyet
|2.517
|2.538
|-19,30
|
|Tam
|2.590
|2.604
|-19,80
|
|Yarım
|1.258
|1.274
|-9,70
|
|Çeyrek
|629
|638
|-4,90
|
|Gümüş.Ons
|17,90
|17,93
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,95
|-0,07
|
|B. Petrol
|41,66
|41,66
|0,39
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59AKGUV
Yüzde -4.38 oranında düşüşle 3.06 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 648, 498 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 115, 515 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 87 altında . İşlem hacmi 22, 659.00 milyon TL de
-
17:53DAGHL
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 7.40 lira fiyatla işlem gören hissede 242, 639 adet işlem
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1202, 7 kaybederek (% -1.11 ) 107, 141
-
17:52
EUYO, OSMEN, KRDMA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında