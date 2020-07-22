***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.07.2020 17:33
***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.11.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
29.11.2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda Şirketimizin bağlı ortaklığı İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. (İsdemir) tarafından duyurulan özel durum açıklamasına istinaden, İsdemir tarafından Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na karşı Ankara 19. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2015/125E. sayılı dosyasına kayden rücuan alacak istemiyle açılan dava, mahkemenin 30.06.2016 tarih ve 2016/340K. sayılı kararı ile 52.857.450,12 TL alacağın avans faizi ile birlikte tahsili şeklinde neticelenmiştir. Mahkeme kararına karşı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın yapmış olduğu temyiz ve karar düzeltme başvuruları Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin kararları ile reddedilerek, mahkeme kararı İsdemir lehine kesinleşmiştir. Bu kapsamda daha önceki dönemlerde finansal tablolarda şüpheli alacak karşılığı ayrılmış olan toplam 84.147.490,71 TL alacağımızın 52.857.450,12 TL anapara ve faizi dahil olmak üzere 111.849.622,79 TL tutarındaki kısmı 21.07.2020 tarihinde İsdemir tarafından tahsil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861222
BIST
18:05118.080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 37,91
|Açılış
|: 118.816
|
|Önceki Kapanış
|: 118.042
|
119.372
En Düşük
117.536
18:056,8498
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0293
|Açılış
|: 6,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8910
|
6,8542
En Düşük
6,8162
18:057,9363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0720
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
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7,9489
En Düşük
7,8064
18:05410,40
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
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|Açılış
|: 410,40
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|Önceki Kapanış
|: 403,81
|
410,64
En Düşük
403,67
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.827,50
|84.958.014
|% 10,00
|
|ADEL
|18,48
|44.271.201
|% 10,00
|
|CEMTS
|11,00
|197.691.382
|% 10,00
|
|BFREN
|733,80
|56.982.275
|% 10,00
|
|BUCIM
|6,27
|55.643.458
|% 10,00
|
|KUTPO
|41,44
|190.487.415
|% -9,99
|
|DERAS
|6,16
|57.803.175
|% -9,94
|
|MEGAP
|4,37
|3.501.356
|% -9,90
|
|MEGAP
|4,37
|3.501.356
|% -9,90
|
|YAPRK
|14,72
|25.033.345
|% -9,64
|
|EKGYO
|2,39
|4.898.685.667
|% 5,75
|
|ASELS
|33,74
|2.155.805.851
|% 4,33
|
|KRDMD
|3,12
|1.042.260.615
|% 2,63
|
|GARAN
|7,96
|954.414.262
|% 0,25
|
|AFYON
|4,62
|728.539.323
|% -0,86
|
|EKGYO
|2,39
|4.898.685.667
|% 5,75
|
|KRDMD
|3,12
|1.042.260.615
|% 2,63
|
|IHLGM
|1,73
|293.300.220
|% -1,14
|
|CEMAS
|1,70
|271.596.386
|% -2,30
|
|AFYON
|4,62
|728.539.323
|% -0,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6946
|8,7382
|% 0,43
|
|Frank
|7,3400
|7,3842
|% 0,86
|
|Riyal
|1,8208
|1,8300
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|410
|410
|6,45
|
|Cumhuriyet
|2.664
|2.686
|39,80
|
|Tam
|2.744
|2.756
|40,80
|
|Yarım
|1.332
|1.348
|20,00
|
|Çeyrek
|668
|675
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|22,42
|22,45
|1,14
|
|Gümüş Gr.
|4,94
|4,95
|0,28
|
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