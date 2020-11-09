***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından, Türkiye'nin refrakter sektörü pazar lideri olan Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş. hisselerini satın almak üzere Yıldız Holding A.Ş. ve Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile görüşmelere başlanması amacıyla Şirket yöneticilerine yetki verilmiştir. 1972 yılından bu yana Kütahya'da operasyonlarını sürdüren ve 2012 yılında Yıldız Holding A.Ş. bünyesine katılan Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş. nezdinde finansal, hukuki ve operasyonel süreçler ile ilgili kapsamlı inceleme (due diligence) çalışmaları yapıldıktan sonra Şirketimiz tarafından bağlayıcı teklif verilmesi planlanmaktadır. Bu çalışmalar ve görüşmeler ile ilgili gelişmeler, II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'ne uygun olarak yatırımcılarımıza Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden ayrıca duyurulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886996BIST