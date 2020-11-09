***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.11.2020 09:00
***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından, Türkiye'nin refrakter sektörü pazar lideri olan Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş. hisselerini satın almak üzere Yıldız Holding A.Ş. ve Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile görüşmelere başlanması amacıyla Şirket yöneticilerine yetki verilmiştir. 1972 yılından bu yana Kütahya'da operasyonlarını sürdüren ve 2012 yılında Yıldız Holding A.Ş. bünyesine katılan Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş. nezdinde finansal, hukuki ve operasyonel süreçler ile ilgili kapsamlı inceleme (due diligence) çalışmaları yapıldıktan sonra Şirketimiz tarafından bağlayıcı teklif verilmesi planlanmaktadır. Bu çalışmalar ve görüşmeler ile ilgili gelişmeler, II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'ne uygun olarak yatırımcılarımıza Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden ayrıca duyurulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886996
BIST
11:481.221
En Yüksek
|Değişim
|: 2,41%
|| 28,68
|Açılış
|: 1.214
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.222
En Düşük
1.211
11:488,2581
En Yüksek
|Değişim
|: -3,07%
|| -0,2612
|Açılış
|: 8,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5274
En Düşük
8,1818
11:489,8133
En Yüksek
|Değişim
|: -3,09%
|| -0,3131
|Açılış
|: 9,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,0521
En Düşük
9,7367
11:48520,22
En Yüksek
|Değişim
|: -2,73%
|| -14,61
|Açılış
|: 520,22
|
|Önceki Kapanış
|: 534,82
|
535,33
En Düşük
514,81
BIST En Aktif Hisseler11:48
|MARTI
|2,64
|13.649.597
|% 10,00
|
|ACSEL
|18,37
|18.049.408
|% 10,00
|
|DIRIT
|3,30
|271.158
|% 10,00
|
|PKENT
|767,20
|23.016
|% 9,99
|
|TKURU
|294,20
|3.779.052
|% 9,98
|
|SKBNK
|1,51
|190.986.176
|% -16,11
|
|ATSYH
|4,86
|37.271
|% -10,00
|
|EUYO
|8,46
|63.188
|% -10,00
|
|MEGAP
|12,07
|1.654.266
|% -9,99
|
|MEGAP
|12,07
|1.654.266
|% -9,99
|
|GARAN
|7,31
|1.384.679.036
|% 4,73
|
|AKBNK
|5,24
|358.129.604
|% 4,38
|
|YKBNK
|2,41
|316.797.238
|% 3,43
|
|ODAS
|3,65
|316.319.823
|% 1,39
|
|PETKM
|4,37
|308.669.041
|% 1,86
|
|GARAN
|7,31
|1.384.679.036
|% 4,73
|
|YKBNK
|2,41
|316.797.238
|% 3,43
|
|SKBNK
|1,51
|190.986.176
|% -16,11
|
|TSKB
|2,20
|195.973.098
|% 3,29
|
|EKGYO
|1,83
|159.768.775
|% 1,67
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2487
|8,2581
|% -3,07
|
|Euro
|9,7980
|9,8133
|% -3,09
|
|Sterlin
|10,8308
|10,8852
|% -3,05
|
|Frank
|9,1403
|9,1953
|% -3,05
|
|Riyal
|2,1972
|2,2082
|% -2,98
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.959
|1.959
|6,53
|
|Altın Gr.
|520
|520
|-14,49
|
|Cumhuriyet
|3.464
|3.517
|-95,00
|
|Tam
|3.446
|3.535
|-95,95
|
|Yarım
|1.666
|1.710
|-46,41
|
|Çeyrek
|835
|855
|-23,21
|
|Gümüş.Ons
|25,75
|25,79
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,83
|6,84
|-0,17
|
|B. Petrol
|40,22
|40,22
|0,77
|
Seans Raporu
11:48
daha fazla
-
11:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 30, 52 artarak (% 2.34 ) 1, 333
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11:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi GARAN, TRKCM, YKBNK
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11:59
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, MARTI, ACSEL
-
11:59XU100
Endeks 1, 220 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 37 üstünde . İşlem hacmi 8, 439.00 milyon TL de
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11:59OTKAR
Yüzde 6.86 oranında artışla 218.20 lira fiyatla işlem gören hissede 634, 269 adet işlem