***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.02.2021 18:31
***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Şirketimiz tüzel kişi Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Azası OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.'nin gerçek kişi temsilcisi Toker ÖZCAN'ın görevleri 23 Şubat 2021 tarihi itibariyle sona ermiştir.
Şirketimizin 23 Şubat 2021 tarih ve 9754 no.lu Yönetim Kurulu kararıyla Şirketimiz tüzel kişi Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Azası OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.'nin 23 Şubat 2021 tarih ve 2021/03 no.lu Yönetim Kurulu kararı gereğince Gürtan DAMAR'ın OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. adına hareket eden temsilcisi olarak ticaret siciline tescil ve ilanına karar verilmiştir. Gürtan DAMAR'ın özgeçmişine ekte yer verilmektedir. Şirketimizin 23 Şubat 2021 tarih ve 9755 no.lu Yönetim Kurulu Kararıyla - OMSAN Lojistik A.Ş.'nin (Temsilcisi: Aslıhan DÖĞER) Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Aza, - OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.'nin (Temsilcisi: Gürtan DAMAR) Murahhas Aza olarak görevlendirilmelerine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913018
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|Cumhuriyet
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|2.802
|-8,00
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|Tam
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|2.815
|-13,76
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|Yarım
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|1.362
|-6,66
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|Çeyrek
|665
|681
|-3,33
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|Gümüş.Ons
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|27,50
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