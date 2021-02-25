***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tüzel kişi Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Azası OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.'nin gerçek kişi temsilcisi Toker ÖZCAN'ın görevleri 23 Şubat 2021 tarihi itibariyle sona ermiştir.Şirketimizin 23 Şubat 2021 tarih ve 9754 no.lu Yönetim Kurulu kararıyla Şirketimiz tüzel kişi Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Azası OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.'nin 23 Şubat 2021 tarih ve 2021/03 no.lu Yönetim Kurulu kararı gereğince Gürtan DAMAR'ın OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. adına hareket eden temsilcisi olarak ticaret siciline tescil ve ilanına karar verilmiştir. Gürtan DAMAR'ın özgeçmişine ekte yer verilmektedir. Şirketimizin 23 Şubat 2021 tarih ve 9755 no.lu Yönetim Kurulu Kararıyla - OMSAN Lojistik A.Ş.'nin (Temsilcisi: Aslıhan DÖĞER) Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Aza, - OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.'nin (Temsilcisi: Gürtan DAMAR) Murahhas Aza olarak görevlendirilmelerine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913018BIST