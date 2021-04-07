***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.04.2021 18:46
***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Yönetim Kurulu Kararıyla - OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin (Temsilcisi: Süleyman Savaş ERDEM) Yönetim Kurulu Başkanı, - OMSAN Lojistik A.Ş.'nin (Temsilcisi: Aslıhan DÖĞER) Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Aza, - OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.'nin (Temsilcisi: Gürtan DAMAR) Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Aza, olarak seçilmelerine ve tüm Yönetim Kurulu Üyelerine Şirketimizi her konuda en geniş anlamda sınırsız olarak herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesi ile birlikte müştereken temsil etmek üzere imza yetkisi verilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924482
BIST
18:051.418
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459,02
En Düşük
454,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MTRKS
|33,88
|177.667
|% 10,00
|
|IDGYO
|10,34
|4.123.026
|% 10,00
|
|CEOEM
|6,60
|91.830.928
|% 10,00
|
|YYAPI
|1,87
|68.901.057
|% 10,00
|
|FRIGO
|47,14
|33.353.649
|% 9,99
|
|IZFAS
|10,53
|53.796.782
|% -10,00
|
|ISKUR
|449.999,90
|450.000
|% -10,00
|
|TRILC
|53,25
|40.860.406
|% -9,97
|
|UTPYA
|24,24
|3.586.090
|% -9,96
|
|CASA
|102,50
|3.931.001
|% -9,53
|
|GARAN
|6,84
|1.154.805.067
|% 0,74
|
|EKGYO
|1,97
|1.125.961.034
|% 2,60
|
|BJKAS
|9,25
|969.096.699
|% 1,65
|
|JANTS
|901,40
|950.828.894
|% 1,44
|
|THYAO
|12,85
|881.633.567
|% 0,71
|
|EKGYO
|1,97
|1.125.961.034
|% 2,60
|
|YKBNK
|2,20
|474.521.710
|% 0,92
|
|GARAN
|6,84
|1.154.805.067
|% 0,74
|
|TSKB
|1,41
|212.746.930
|% 2,17
|
|IHLAS
|0,70
|92.383.043
|% -1,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1467
|8,1486
|% 0,25
|
|Euro
|9,6909
|9,7138
|% 0,45
|
|Sterlin
|11,1750
|11,2310
|% -0,34
|
|Frank
|8,7499
|8,8026
|% 0,52
|
|Riyal
|2,1682
|2,1791
|% 0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.742
|1.742
|-1,21
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|Altın Gr.
|457
|457
|0,83
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|Cumhuriyet
|3.028
|3.074
|11,00
|
|Tam
|3.015
|3.091
|15,61
|
|Yarım
|1.457
|1.495
|7,55
|
|Çeyrek
|731
|748
|3,77
|
|Gümüş.Ons
|25,20
|25,24
|0,06
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|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|0,03
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|B. Petrol
|62,99
|62,99
|0,25
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