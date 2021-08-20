***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.08.2021 17:31
***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda 5 Şubat 2021 tarihinden bu yana görev yapmakta olan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Mahmut Cengiz AYDIN, 20 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği ve komite üyelikleri görevlerinden istifa etmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun olarak yeni Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayının belirlenmesi çalışmalarına başlanmış olup, konuyla ilgili gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959701
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler17:43
|BASGZ
|22,44
|218.719.764
|% 10,00
|
|AGYO
|4,52
|182.167.368
|% 9,98
|
|PAMEL
|41,04
|42.015.830
|% 9,97
|
|GESAN
|20,56
|283.235
|% 9,95
|
|RHEAG
|2,10
|3.496.930
|% 9,95
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|KRONT
|37,62
|77.807.158
|% -10,00
|
|SELVA
|7,93
|100.509.013
|% -9,99
|
|UFUK
|22,30
|752.170
|% -9,94
|
|DMSAS
|7,28
|159.310.788
|% -9,45
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|FONET
|14,22
|20.106.645
|% -9,31
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|GARAN
|9,36
|1.057.889.372
|% 0,75
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|EREGL
|18,74
|696.328.109
|% 1,02
|
|SISE
|8,68
|561.746.220
|% -0,12
|
|TUPRS
|99,25
|552.628.885
|% -1,15
|
|KRDMD
|7,65
|540.743.312
|% -0,39
|
|GARAN
|9,36
|1.057.889.372
|% 0,75
|
|YKBNK
|2,55
|275.593.725
|% 0,39
|
|DOHOL
|2,61
|271.137.320
|% -3,33
|
|ODAS
|1,43
|146.663.311
|% 0,00
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|EKGYO
|1,85
|136.025.009
|% 0,54
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|17:43
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,5012
|8,5043
|% -0,03
|
|Euro
|9,9000
|9,9100
|% -0,45
|
|Sterlin
|11,5556
|11,6135
|% 0,12
|
|Frank
|9,2343
|9,2899
|% 0,33
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|Riyal
|2,2611
|2,2724
|% 0,18
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|17:43
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.783
|1.783
|2,70
|
|Altın Gr.
|486
|487
|0,62
|
|Cumhuriyet
|3.229
|3.277
|-7,00
|
|Tam
|3.214
|3.295
|-3,71
|
|Yarım
|1.553
|1.594
|-1,80
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|Çeyrek
|779
|797
|-0,89
|
|Gümüş.Ons
|23,01
|23,04
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,28
|-0,08
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|B. Petrol
|65,94
|65,94
|-0,51
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Seans Raporu
17:43
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17:57XU100
Endeks 1, 445 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 37 üstünde . İşlem hacmi 11, 008.00 milyon TL de
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17:57IDEAS
Yüzde 7.80 oranında artışla 46.14 lira fiyatla işlem gören hissede 208, 902 adet işlem
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17:55KARYE
Yüzde 5.84 oranında artışla 16.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 426, 838 adet işlem
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17:53KOZAA
Yüzde 4.63 oranında artışla 15.38 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 961, 953 adet işlem
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17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 04 artarak (% 0.47 ) 1, 279