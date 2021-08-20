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***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

20.08.2021 17:31



***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda 5 Şubat 2021 tarihinden bu yana görev yapmakta olan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Mahmut Cengiz AYDIN, 20 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği ve komite üyelikleri görevlerinden istifa etmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun olarak yeni Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayının belirlenmesi çalışmalarına başlanmış olup, konuyla ilgili gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959701


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