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***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

30.12.2021 18:15
***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.10.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 30.03.2006 tarihli genel kurul toplantısında alınan kar dağıtımına ilişkin kararın iptali amacıyla Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından açılan davada Ankara Asliye 3. Ticaret Mahkemesi, 23.10.2008 tarih ve E. 2006/218 K. 2008/480 sayılı Kararı ile davayı reddetmiş ancak Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 30.11.2010 tarih ve E. 2009/1319 K. 2010/12257 sayılı Kararı ile yerel mahkeme kararını bozmuştur. 18.02.2011 tarihinde Erdemir tarafından bu karara karşı karar tashihi yoluna müracaat edilmiş 14.10.2011 tarihinde Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin bu müracaatı reddettiği öğrenilmiştir (14.07.2011 tarih ve E. 2011/5547 K. 2011/8881 sayılı Karar). Yargılamayı yapan Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, 26 Haziran 2015 tarihli duruşmada davayı reddetmiştir (2011/551 E.). Gerekçeli mahkeme kararı, 26 Ekim 2015 tarihinde Şirketimize tebliğ edilmiştir. Yerel mahkeme kararı, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 24.05.2017 tarih, E. 2015/15771 ve K. 2017/3040 sayılı kararı ile bozulmuştur. Bozma kararı 02.08.2017 tarihinde Şirketimize tebliğ edilmiştir. Erdemir, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 24.05.2017 tarih, E. 2015/15771 ve K. 2017/3040 sayılı bozma kararına karşı karar düzeltme başvurusunda bulunmuştur. 28.08.2019 tarihinde Şirketimize tebliğ edilen Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 27.06.2019 tarih, E. 2017/4580 ve K. 2019/4955 sayılı kararı ile Şirketimiz tarafından yapılan karar düzeltme talebinin reddedildiği bildirilmiştir. Dava,  Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin  E. 2019/418 E. No'lu dosyasında görülmeye devam etmektedir. Mahkeme, 30.12.2021 tarihinde yapılan duruşmada, temyiz yolu açık olmak üzere davayı kabul etmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987193


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