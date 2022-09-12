***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.09.2022 18:12
***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Genel Müdürü Sayın Salih Cem Oral'ın, Şirketimizin bağlı ortaklığı İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.'nin Genel Müdürü olarak atanması nedeniyle, boşalan Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Genel Müdürlük görevine, 12 Eylül 2022 tarihi itibarıyla Sayın Niyazi Aşkın Peker atanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062404
BIST
18:053.649
En Yüksek
|Değişim
|: 3,63%
|| 127,83
|Açılış
|: 3.558
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|Önceki Kapanış
|: 3.521
|
3.650
En Düşük
3.544
18:0518,2275
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0072
|Açılış
|: 18,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
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18,2564
En Düşük
18,2080
18:0518,4822
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,1661
|Açılış
|: 18,5000
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|Önceki Kapanış
|: 18,3600
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18,6033
En Düşük
18,3348
18:051.013,73
En Yüksek
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|Açılış
|: 1.013,73
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|Önceki Kapanış
|: 1.007,11
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1.017,14
En Düşük
1.003,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRYAT
|504,90
|141.093.054
|% 10,00
|
|VKFYO
|6,71
|31.018.500
|% 10,00
|
|RODRG
|33,22
|9.748.555
|% 10,00
|
|QNBFB
|49,50
|1.498.241
|% 10,00
|
|AKBNK
|17,51
|11.850.843.733
|% 9,99
|
|ASUZU
|294,30
|493.412.686
|% -10,00
|
|SNPAM
|15,66
|1.672.868
|% -10,00
|
|SEKUR
|20,84
|54.315.127
|% -9,94
|
|MEDTR
|23,50
|34.217.987
|% -7,84
|
|BRMEN
|3,29
|1.332.793
|% -6,80
|
|ISCTR
|12,55
|11.932.219.878
|% 0,88
|
|AKBNK
|17,51
|11.850.843.733
|% 9,99
|
|YKBNK
|9,69
|7.989.552.543
|% 6,13
|
|EREGL
|33,40
|7.253.767.781
|% 2,90
|
|THYAO
|74,95
|7.092.231.976
|% 2,11
|
|EKGYO
|5,35
|5.996.232.719
|% 4,70
|
|ISCTR
|12,55
|11.932.219.878
|% 0,88
|
|YKBNK
|9,69
|7.989.552.543
|% 6,13
|
|AKBNK
|17,51
|11.850.843.733
|% 9,99
|
|DOHOL
|5,78
|1.746.036.856
|% 5,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2207
|18,2287
|% -0,03
|
|Euro
|18,4682
|18,4814
|% 0,90
|
|Sterlin
|21,2643
|21,3710
|% 0,92
|
|Frank
|19,0608
|19,1756
|% 0,76
|
|Riyal
|4,8348
|4,8591
|% -0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.730
|12,03
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|6,31
|
|Cumhuriyet
|6.770
|6.872
|28,00
|
|Tam
|6.810
|6.872
|43,00
|
|Yarım
|3.318
|3.358
|20,00
|
|Çeyrek
|1.664
|1.680
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,82
|19,84
|0,98
|
|Gümüş Gr.
|11,62
|11,64
|0,57
|
|B. Petrol
|93,98
|93,98
|1,14
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
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17:56HALKB
Yüzde 9.96 oranında artışla 15.13 lira fiyatla işlem gören hissede 170, 906, 049 adet işlem
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17:55BUCIM
Yüzde 7.21 oranında artışla 4.31 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 045, 145 adet işlem