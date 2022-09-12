***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Genel Müdürü Sayın Salih Cem Oral'ın, Şirketimizin bağlı ortaklığı İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.'nin Genel Müdürü olarak atanması nedeniyle, boşalan Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Genel Müdürlük görevine, 12 Eylül 2022 tarihi itibarıyla Sayın Niyazi Aşkın Peker atanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062404BIST