***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 9866 no.lu Yönetim Kurulu kararıyla- Şirketimiz tüzel kişi Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Azası OMSAN Lojistik A.Ş.'nin 05 no.lu Yönetim Kurulu kararı gereğince, Aslıhan DÖĞER'in yerine Baran ÇELİK'in OMSAN Lojistik A.Ş. adına hareket eden temsilcisi olarak ticaret siciline tescil ve ilanına karar verilmiştir. Baran ÇELİK'in özgeçmişine ekte yer verilmektedir. - Şirketimiz tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyesi OYKA Kağıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin 2023/2 no.lu Yönetim Kurulu kararı gereğince, Baran ÇELİK'in yerine Volkan ÜNLÜEL'in OYKA Kağıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş. adına hareket eden temsilcisi olarak ticaret siciline tescil ve ilanına karar verilmiştir. Volkan ÜNLÜEL'in özgeçmişine ekte yer verilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114981BIST