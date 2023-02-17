***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.02.2023 19:55
***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 9866 no.lu Yönetim Kurulu kararıyla
- Şirketimiz tüzel kişi Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Azası OMSAN Lojistik A.Ş.'nin 05 no.lu Yönetim Kurulu kararı gereğince, Aslıhan DÖĞER'in yerine Baran ÇELİK'in OMSAN Lojistik A.Ş. adına hareket eden temsilcisi olarak ticaret siciline tescil ve ilanına karar verilmiştir. Baran ÇELİK'in özgeçmişine ekte yer verilmektedir. - Şirketimiz tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyesi OYKA Kağıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin 2023/2 no.lu Yönetim Kurulu kararı gereğince, Baran ÇELİK'in yerine Volkan ÜNLÜEL'in OYKA Kağıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş. adına hareket eden temsilcisi olarak ticaret siciline tescil ve ilanına karar verilmiştir. Volkan ÜNLÜEL'in özgeçmişine ekte yer verilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114981
BIST
18:055.027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 18,25
|Açılış
|: 4.938
|
|Önceki Kapanış
|: 5.009
|
5.082
En Düşük
4.897
18:0518,8667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0194
|Açılış
|: 19,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1170
|
18,9660
En Düşük
18,8256
18:0520,1640
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0150
|Açılış
|: 20,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4100
|
20,3206
En Düşük
20,0176
18:051.116,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,89
|Açılış
|: 1.117,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,07
|
1.117,85
En Düşük
1.103,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DYOBY
|21,78
|32.526.900
|% 10,00
|
|MRSHL
|566,50
|41.966.520
|% 10,00
|
|CMBTN
|674,30
|62.329.727
|% 10,00
|
|KONYA
|3.945,50
|256.046.303
|% 10,00
|
|CIMSA
|131,00
|1.038.132.161
|% 9,99
|
|KOZAL
|26,48
|3.671.977.019
|% -94,96
|
|LIDER
|97,20
|21.392.904
|% -10,00
|
|RODRG
|63,20
|30.124.843
|% -9,97
|
|BVSAN
|40,84
|776.640.010
|% -9,96
|
|VKING
|32,82
|17.569.530
|% -8,93
|
|EREGL
|45,14
|7.379.431.609
|% 1,44
|
|KRDMD
|20,74
|5.359.480.187
|% 7,85
|
|THYAO
|141,30
|4.382.819.083
|% 0,93
|
|TUPRS
|624,00
|4.084.885.989
|% -1,02
|
|KOZAL
|26,48
|3.671.977.019
|% -94,96
|
|KRDMD
|20,74
|5.359.480.187
|% 7,85
|
|EREGL
|45,14
|7.379.431.609
|% 1,44
|
|KOZAL
|26,48
|3.671.977.019
|% -94,96
|
|AKBNK
|15,99
|2.066.141.882
|% -0,68
|
|EKGYO
|7,39
|899.993.344
|% 1,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8590
|18,8667
|% 0,10
|
|Euro
|20,1509
|20,1640
|% 0,07
|
|Sterlin
|22,6123
|22,7258
|% 0,36
|
|Frank
|20,2885
|20,4107
|% 0,05
|
|Riyal
|5,0172
|5,0424
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|5,77
|
|Altın Gr.
|1.117
|1.117
|4,08
|
|Cumhuriyet
|7.518
|7.631
|-4,00
|
|Tam
|7.600
|7.670
|14,00
|
|Yarım
|3.713
|3.753
|7,00
|
|Çeyrek
|1.857
|1.876
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,73
|21,75
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|13,18
|13,19
|0,11
|
|B. Petrol
|82,33
|82,33
|-2,81
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ODAS
Yüzde 5.76 oranında artışla 6.79 lira fiyatla işlem gören hissede 77, 428, 813 adet işlem
-
17:58MOBTL
Yüzde 5.16 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 016, 914 adet işlem
-
17:56IZMDC
Yüzde 9.19 oranında artışla 5.94 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 111, 017 adet işlem
-
17:55HALKB
Yüzde 4.07 oranında artışla 10.99 lira fiyatla işlem gören hissede 94, 114, 237 adet işlem
-
17:54CANTE
Yüzde 4.43 oranında artışla 61.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 708, 772 adet işlem