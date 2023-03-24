***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.03.2023 18:18
***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz'un almış olduğu kararlar ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru sonucunda, Şirketimizin 31 Mart 2023 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Sn. Ali FİDAN, Sn. Emre GÖLTEPE ve Sn. Kadri ÖZGÜNEŞ'in bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak aday gösterilmelerine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127908
BIST
18:055.032
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|: 0,25%
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|Açılış
|: 19,3550
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|Önceki Kapanış
|: 19,3050
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19,0024
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|Önceki Kapanış
|: 1.220,02
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1.234,12
En Düşük
1.214,52
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DERIM
|9,13
|24.848.205
|% 10,00
|
|SANEL
|15,97
|14.243.199
|% 9,99
|
|BVSAN
|66,10
|513.606.545
|% 9,98
|
|AKFYE
|19,06
|57.644.016
|% 9,98
|
|GOKNR
|24,48
|2.045.780.230
|% 9,97
|
|PAMEL
|280,00
|72.632.243
|% -10,00
|
|POLTK
|1.925,30
|27.454.766
|% -10,00
|
|CANTE
|58,40
|447.338.819
|% -9,95
|
|IZINV
|23,12
|38.833.640
|% -8,98
|
|KUVVA
|44,00
|1.110.907
|% -7,56
|
|ASTOR
|63,90
|6.624.763.399
|% 2,49
|
|EREGL
|37,10
|4.685.264.970
|% 0,00
|
|THYAO
|128,40
|3.345.060.811
|% -0,77
|
|ISCTR
|13,85
|2.892.923.703
|% -2,26
|
|KOZAL
|22,10
|2.872.585.127
|% 4,84
|
|KATMR
|1,36
|416.053.016
|% 3,82
|
|ISCTR
|13,85
|2.892.923.703
|% -2,26
|
|EKGYO
|6,90
|1.138.819.696
|% -1,15
|
|YKBNK
|10,29
|1.584.513.774
|% -2,83
|
|KOZAL
|22,10
|2.872.585.127
|% 4,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0674
|19,0723
|% 0,24
|
|Euro
|20,5254
|20,5459
|% -0,42
|
|Sterlin
|23,2378
|23,3543
|% -0,32
|
|Frank
|20,6895
|20,8142
|% 0,02
|
|Riyal
|5,0609
|5,0863
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.986
|1.986
|-7,58
|
|Altın Gr.
|1.219
|1.219
|-0,98
|
|Cumhuriyet
|8.255
|8.380
|79,00
|
|Tam
|8.231
|8.335
|-4,00
|
|Yarım
|4.035
|4.079
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.017
|2.039
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,12
|23,15
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|14,22
|14,24
|0,09
|
|B. Petrol
|74,74
|74,74
|-1,17
|