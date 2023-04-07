***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Yönetim Kurulu Kararıyla - OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin (Temsilcisi: Süleyman Savaş ERDEM) Yönetim Kurulu Başkanı, - OMSAN Lojistik A.Ş.'nin (Temsilcisi: Baran ÇELİK) Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Aza, - OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.'nin (Temsilcisi: Gürtan DAMAR) Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Aza, olarak seçilmelerine ve tüm Yönetim Kurulu Üyelerine Şirketimizi her konuda en geniş anlamda sınırsız olarak herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesi ile birlikte müştereken temsil etmek üzere imza yetkisi verilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133975BIST