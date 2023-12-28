***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 9921 no.lu Yönetim Kurulu kararıyla Şirketimiz tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyesi OYKA Kağıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin 27 no.lu Yönetim Kurulu kararı gereğince, Volkan ÜNLÜEL'in yerine Eren Ziya DİK'in OYKA Kağıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş. adına hareket eden gerçek kişi temsilcisi olarak ticaret siciline tescil ve ilanına karar verilmiştir. Eren Ziya DİK'in özgeçmişine ekte yer verilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230312BIST