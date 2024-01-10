***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar11.01.2024 tarihinde basın mensupları ve finansal kuruluşlarla yapılacak olan toplantılarda Şirketimiz ve bağlı ortaklığımız İsdemir'in "Net Sıfır Yol Haritası" açıklanacak olup, konuya ilişkin detaylı bilgi ve sunum aynı gün Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve internet sitemizde (www.erdemir.com.tr) kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238192BIST