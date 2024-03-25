***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.03.2024 18:13
***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz'un almış olduğu kararlar ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru sonucunda, Şirketimizin 28 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Sn. Emre GÖLTEPE, Sn. Kadri ÖZGÜNEŞ ve Sn. Sezai Afif ENSARİ'nin bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak aday gösterilmelerine karar verilmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişlerine ekte yer verilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262197
BIST
'
18:059.029
En Düşük
|Değişim
|: -0,90%
|| -82,12
|Açılış
|: 9.113
|
|Önceki Kapanış
|: 9.112
|
9.029
En Yüksek
9.336
18:0532,1705
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,2026
|Açılış
|: 32,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8300
|
32,1810
En Düşük
31,8377
18:0534,9100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,3075
|Açılış
|: 35,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4000
|
34,9125
En Düşük
34,5419
18:052.248,82
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 23,02
|Açılış
|: 2.248,55
|
|Önceki Kapanış
|: 2.225,80
|
2.254,67
En Düşük
2.217,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CMENT
|599,50
|22.247.503
|% 10,00
|
|GSDDE
|10,23
|40.181.824
|% 10,00
|
|KENT
|1.375,00
|38.526.135
|% 10,00
|
|RYSAS
|38,72
|84.856.112
|% 10,00
|
|OYAYO
|40,48
|12.999.159
|% 10,00
|
|MMCAS
|15,30
|5.112.198
|% -10,00
|
|KSTUR
|7.535,00
|15.072.335
|% -9,98
|
|PEKGY
|14,12
|1.575.531.603
|% -9,95
|
|METUR
|8,91
|186.895.609
|% -9,91
|
|PKART
|82,65
|164.508.421
|% -9,77
|
|THYAO
|285,75
|13.687.265.335
|% -1,89
|
|ISCTR
|11,41
|8.971.123.363
|% 3,54
|
|YKBNK
|27,12
|6.550.955.460
|% 1,80
|
|AKBNK
|46,00
|6.250.012.683
|% 0,39
|
|KCHOL
|196,70
|4.971.570.898
|% 0,98
|
|ISCTR
|11,41
|8.971.123.363
|% 3,54
|
|ODAS
|9,41
|2.286.189.892
|% 6,09
|
|YKBNK
|27,12
|6.550.955.460
|% 1,80
|
|EKGYO
|9,72
|1.898.099.011
|% -3,09
|
|AKBNK
|46,00
|6.250.012.683
|% 0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1605
|32,1705
|% 0,63
|
|Euro
|34,8685
|34,9100
|% 0,89
|
|Sterlin
|41,0103
|41,2158
|% -0,59
|
|Frank
|36,0962
|36,2771
|% -1,05
|
|Riyal
|8,6521
|8,6954
|% -0,93
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,66
|24,70
|% 0,66
|
|Platin
|904,66
|905,63
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.008,32
|1.011,38
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,80
|85,80
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.173,21
|2.173,53
|% 0,66
|