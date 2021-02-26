***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
26.02.2021 18:10
***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSERGL52117 ISIN Kodlu 550.000.000 TL Tahvil 7. Kupon Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.03.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 28.05.2021
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSERGL52117
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.05.2019
Satışa Başlanma Tarihi 30.05.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 31.05.2019
Vade Başlangıç Tarihi 31.05.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 550.000.000
İhraç Fiyatı 100
Kupon Sayısı 8
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 29.08.2019 28.08.2019 29.08.2019 6,7231 27,27 30,2 36.977.049,93 Evet
2 29.11.2019 28.11.2019 29.11.2019 4,464 17,71 18,92 24.551.999,96 Evet
3 28.02.2020 27.02.2020 28.02.2020 3,3909 13,6 14,31 18.649.949,95 Evet
4 29.05.2020 28.05.2020 29.05.2020 2,6739 10,72 11,16 14.706.449,95 Evet
5 28.08.2020 27.08.2020 28.08.2020 2,0872 8,37 8,64 11.479.599,96 Evet
6 27.11.2020 26.11.2020 27.11.2020 3,1988 12,83 13,46 17.593.399,94 Evet
7 26.02.2021 25.02.2021 26.02.2021 4,1814 16,77 17,86 22.997.699,9 Evet
8 28.05.2021 27.05.2021 28.05.2021 4,6007
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 31.05.2019 tarihinde satışı tamamlanan 550.000.000 TL nominal değerli, 728 gün vadeli 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli, TRSERGL52117 ISIN kodlu tahvili için 7. kupon ödemesi bugün yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913383
BIST