***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
12.10.2022 18:17
***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.08.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 22.09.2022
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 07.04.2023
Vade (Gün Sayısı) 177
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 12,12
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 25
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 26,61
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFERGL42313
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 11.10.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 11.10.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 12.10.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.100.000.000
İhraç Fiyatı 89,188
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 07.04.2023
Kayıt Tarihi 06.04.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 07.04.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 1.100.000.000
Döviz Cinsi TRY
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Eurasia AAA(Trk) Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu 27.10.2021 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından nitelikli yatırımcıya ihraç edilen 1.100.000.000 TL nominal değerle 177 gün vadeli ISIN Kodu TRFERGL42313 olan finansman bonosu ihracı 12.10.2022 tarihinde gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071296
BIST