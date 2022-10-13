***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıDüzeltme Nedeni İhraç fiyatı düzeltilmiştir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.08.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 2.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 22.09.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriMerkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 07.04.2023Vade (Gün Sayısı) 177Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 12,12Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 25Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 26,61Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFERGL42313Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 11.10.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 11.10.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 12.10.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.100.000.000İhraç Fiyatı 0,89188Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 07.04.2023Kayıt Tarihi 06.04.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 07.04.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 1.100.000.000Döviz Cinsi TRYDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR Eurasia AAA(Trk) Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu 27.10.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından nitelikli yatırımcıya ihraç edilen 1.100.000.000 TL nominal değerle 177 gün vadeli ISIN Kodu TRFERGL42313 olan finansman bonosu ihracı 12.10.2022 tarihinde gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071773BIST