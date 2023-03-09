Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

09.03.2023 18:39
***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Pay Geri Alım Programı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Bu açıklama bir düzeltme olmayıp, yeni Pay Geri Alım Programı'nın duyurusudur.

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.03.2023
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre Geri Alım Programı'nın onaylandığı genel kurul tarihinden itibaren 3 (üç) yıldır.

Ek Açıklamalar
Şirketimizin Yönetim Kurulu Kararı ile 14 Temmuz 2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanan Pay Geri Alım Programı'nın iptal edilerek, Şirketimizin kendi paylarını geri almasını teminen ekli "Pay Geri Alım Programı"nın onaylanarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun, 01.01.2022–31.12.2022 hesap dönemi faaliyet sonuçlarının görüşüleceği 31 Mart 2023 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Eklenen Dokümanlar
EK: 1 Ek-Pay Geri Alım Programı 2023.pdf - Geri Alım Programı
EK: 2 App.-Share Buy-Back Program-2023.pdf - Geri Alım Programı






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122424


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:595.446
Değişim :  0,14% |  7,84
Açılış :  5.458  
Önceki Kapanış :  5.438  
En Yüksek
5.503 En Düşük
5.432
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CANTE 73,70 124.490.392 % 10,00  
OYAKC 46,88 5.315.807.541 % 10,00  
BASCM 5,94 2.004.271 % 10,00  
SAMAT 23,10 56.027.644 % 10,00  
CMBTN 588,60 85.502.966 % 10,00  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Dolar 18,9488 18,9533 % 0,07  
Euro 20,0485 20,0555 % 0,36  
Sterlin 22,5188 22,6317 % 0,63  
Frank 20,1541 20,2755 % 0,55  
Riyal 5,0319 5,0571 % 0,03  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.828 1.828 14,43  
Altın Gr. 1.113 1.113 8,42  
Cumhuriyet 7.521 7.635 31,00  
Tam 7.548 7.611 25,00  
Yarım 3.688 3.724 12,00  
Çeyrek 1.844 1.862 6,00  
Gümüş.Ons 20,08 20,12 0,08  
Gümüş Gr. 12,26 12,27 0,07  
B. Petrol 83,14 83,14 0,48  
Seans Raporu 17:59
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru