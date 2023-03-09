***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
09.03.2023 18:39
***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Pay Geri Alım Programı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Bu açıklama bir düzeltme olmayıp, yeni Pay Geri Alım Programı'nın duyurusudur.
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.03.2023
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre Geri Alım Programı'nın onaylandığı genel kurul tarihinden itibaren 3 (üç) yıldır.
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Yönetim Kurulu Kararı ile 14 Temmuz 2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanan Pay Geri Alım Programı'nın iptal edilerek, Şirketimizin kendi paylarını geri almasını teminen ekli "Pay Geri Alım Programı"nın onaylanarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun, 01.01.2022–31.12.2022 hesap dönemi faaliyet sonuçlarının görüşüleceği 31 Mart 2023 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Eklenen Dokümanlar
EK: 1 Ek-Pay Geri Alım Programı 2023.pdf - Geri Alım Programı
EK: 2 App.-Share Buy-Back Program-2023.pdf - Geri Alım Programı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122424
BIST
17:595.446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 7,84
|Açılış
|: 5.458
|
|Önceki Kapanış
|: 5.438
|
5.503
En Düşük
5.432
17:5918,9539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0135
|Açılış
|: 19,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
18,9626
En Düşük
18,7511
17:5920,0743
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0904
|Açılış
|: 20,2600
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|Önceki Kapanış
|: 20,2200
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20,2741
En Düşük
19,8313
17:591.113,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 8,65
|Açılış
|: 1.113,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.104,89
|
1.118,49
En Düşük
1.101,78
BIST En Aktif Hisseler17:59
|CANTE
|73,70
|124.490.392
|% 10,00
|
|OYAKC
|46,88
|5.315.807.541
|% 10,00
|
|BASCM
|5,94
|2.004.271
|% 10,00
|
|SAMAT
|23,10
|56.027.644
|% 10,00
|
|CMBTN
|588,60
|85.502.966
|% 10,00
|
|EMKEL
|10,35
|618.132.660
|% -10,00
|
|RODRG
|72,25
|55.299.506
|% -9,97
|
|DOBUR
|51,20
|37.717.373
|% -9,94
|
|OTTO
|95,60
|1.843.436
|% -7,00
|
|VANGD
|7,75
|13.919.028
|% -6,40
|
|ISCTR
|14,20
|8.058.179.141
|% -0,49
|
|EREGL
|42,98
|8.047.782.858
|% -0,09
|
|AKBNK
|19,81
|6.971.411.907
|% -0,60
|
|YKBNK
|11,73
|6.608.150.178
|% 1,21
|
|OYAKC
|46,88
|5.315.807.541
|% 10,00
|
|YKBNK
|11,73
|6.608.150.178
|% 1,21
|
|ISCTR
|14,20
|8.058.179.141
|% -0,49
|
|AKBNK
|19,81
|6.971.411.907
|% -0,60
|
|DGGYO
|23,56
|5.117.925.791
|% 9,99
|
|SKBNK
|2,62
|745.036.989
|% -2,60
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9488
|18,9533
|% 0,07
|
|Euro
|20,0485
|20,0555
|% 0,36
|
|Sterlin
|22,5188
|22,6317
|% 0,63
|
|Frank
|20,1541
|20,2755
|% 0,55
|
|Riyal
|5,0319
|5,0571
|% 0,03
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.828
|14,43
|
|Altın Gr.
|1.113
|1.113
|8,42
|
|Cumhuriyet
|7.521
|7.635
|31,00
|
|Tam
|7.548
|7.611
|25,00
|
|Yarım
|3.688
|3.724
|12,00
|
|Çeyrek
|1.844
|1.862
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,08
|20,12
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|12,26
|12,27
|0,07
|
|B. Petrol
|83,14
|83,14
|0,48
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