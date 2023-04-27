***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









Pay Geri Alım İşlemlerinin BaşlatılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı ÇerçevesindeYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.03.2023Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre Geri Alım Programı'nın onaylandığı genel kurul tarihinden itibaren 3 (üç) yıldır.Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 1.000.000.000Ek AçıklamalarŞirketimizin 31 Mart 2023 tarihli 79 no.lu Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanmış olan "Pay Geri Alım Programı" ve 27 Nisan 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı kapsamında verilen yetkiye istinaden- Şirketin kendi paylarını geri alması için ayrılacak fonun en fazla 1.000.000.000,00 (Bir Milyar Türk Lirası) olarak belirlenmesine,- Pay geri alımına ilişkin gerekli her türlü işlemi yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Aza ile Finansal Yönetim ve Mali İşler Grup Başkan Yardımcısı'nın münferiden yetkilendirilmelerine karar verilmiştir.Eklenen DokümanlarEK: 1 Ek-Pay Geri Alım Programı 2023.pdf - Geri Alım ProgramıEK: 2 App.-Share Buy-Back Program-2023.pdf - Geri Alım Programıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142020BIST